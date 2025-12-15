A tan solo horas del accidente de bus en Antioquia que dejó 17 personas muertas en el nordeste del departamento, comienzan a conocerse los testimonios de quienes sobrevivieron al siniestro. Uno de los pasajeros heridos relató los momentos previos a la tragedia ocurrida en jurisdicción del municipio de Segovia.

El joven, quien viajaba junto a compañeros con los que se había graduado de bachillerato días antes, aseguró que no logró percatarse de lo que ocurría antes de que el bus se precipitara a un abismo.

El testimonio salió a la luz durante la visita del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a los centros asistenciales donde permanecen internados los lesionados.

“Yo venía dormido y, pues de un momento a otro, yo sentí los gritos y ya de ahí no recuerdo nada”, afirmó el sobreviviente, quien permanece aún bajo atención médica.

De acuerdo con el balance oficial, en el accidente de tránsito ocurrido en Antioquia resultaron heridas 20 personas, tres de las cuales continúan en estado crítico y reciben atención especializada en Medellín.

Entre las víctimas del siniestro se encontraban jóvenes recién egresados del Liceo Antioqueño, quienes viajaban tras haber participado en actividades de celebración por su graduación.

Las autoridades también confirmaron que el conductor del bus murió en el lugar del accidente, una situación que ha limitado la reconstrucción de los hechos a partir de testimonios directos.

Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes que retornaban al municipio de Bello, después de celebrar su grado, en las playas de Sucre.



Hablé, en Remedios, con algunos familiares de los heridos y con los jóvenes, quienes… pic.twitter.com/wCwNCV4VFV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

Investigación y acompañamiento a las familias

Aunque la prioridad ha sido la atención de los heridos, las autoridades departamentales continúan recopilando información para establecer qué provocó el siniestro vial. Una de las hipótesis preliminares apunta a un posible microsueño del conductor, sin que exista aún una conclusión oficial.

El gobernador Andrés Julián Rendón indicó que se mantiene activo el acompañamiento institucional a las familias afectadas. “La Gobernación de Antioquia ha activado todo el protocolo de asistencia para las familias, no solo de los fallecidos, sino también de quienes están heridos, con atención psicosocial”, señaló el mandatario.

Y agregó: “Esperamos que se haga una investigación exhaustiva sobre las causas de este accidente que enluta estas festividades de todos los antioqueños”.