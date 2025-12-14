La violencia armada volvió a golpear al sur del Cauca este sábado 13 de diciembre, cuando dos instalaciones de la Policía fueron blanco de ataques con drones cargados con explosivos. Uno de los hechos dejó un patrullero herido y obligó a reforzar las medidas de seguridad en la región.

El primer ataque se registró en horas de la tarde contra una subestación de Policía ubicada en el corregimiento de Piedra Sentada, en jurisdicción del municipio de El Patía. De acuerdo con la información oficial, varios artefactos explosivos fueron lanzados desde drones sobre la instalación policial.

Como consecuencia del ataque, un uniformado resultó herido y fue auxiliado por sus compañeros. Inicialmente, recibió atención médica en El Bordo y luego fue trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad en Popayán.

El secretario de Gobierno del Cauca, Óscar Campo, confirmó lo ocurrido y advirtió que este tipo de acciones se han vuelto frecuentes en distintos municipios del departamento.

“No hemos podido tener tranquilidad. Cada semana tenemos un hecho de violencia en contra de la Policía y, por ende, afectando también a la población civil”, señaló el funcionario.

Las autoridades recordaron que en esta región hay presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas disidencias de las Farc y el ELN, lo que mantiene en riesgo permanente a la población civil y a la fuerza pública.

Tras el atentado con drones en El Patía, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación de la Gobernación del Cauca, con el objetivo de evaluar el impacto de los hechos y coordinar acciones frente a la alteración del orden público.

Campo también expresó preocupación por el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN y pidió avanzar en estrategias que permitan reducir la confrontación armada en el territorio.

“El llamado cordial y respetuoso al Gobierno nacional y departamental es a buscar un diálogo y un desescalamiento del conflicto. La situación ha llegado a niveles demasiado graves para una población que vive semanalmente en zozobra e intranquilidad. El llamado es a lograr, por lo menos en diciembre, unos mínimos que permitan pasar un Año Nuevo en paz”, afirmó.

Horas después, una estación de Policía en el municipio de El Bordo también fue atacada mediante el uso de drones. En este segundo hecho no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales.

Las autoridades mantienen operativos en el sur del Cauca mientras avanzan las investigaciones para esclarecer la autoría de estos ataques con drones.