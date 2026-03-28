Conmoción en el municipio de Malambo tras confirmarse el fallecimiento del comerciante Juan Carlos Jiménez Bolaños, de 38 años, este sábado 28 de marzo, luego de haber sido víctima de un atentado a bala el pasado jueves 26 de marzo, en el barrio Montecarlo.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el hecho se registró a las 7:55 de la noche cuando la víctima se encontraba en su negocio de ventas de comidas rápidas ubicado en la calle 5A con carrera 1D, momento en el que fue sorprendido por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el comerciante fue auxiliado por personas del sector y trasladado a la clínica Campbell de Malambo para posteriormente debido a la gravedad de las heridas fue remitido a la clínica Campbell de Barranquilla, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, la víctima falleció tras permanecer dos días en el centro asistencial.

Se conoció que Jiménez Bolaños hacía parte de una iglesia cristiana, donde su muerte ha causado profundo dolor entre los miembros de la congregación, así como entre familiares y allegados.

Entre tanto, uniformados de la Policía Nacional adelantan operativos y labores investigativas para esclarecer los móviles de este crimen e identificar a los responsables.