Un ciudadano de nacionalidad estadounidense fue hallado sin vida en una habitación de un hotel ubicado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El caso se registró hacia las 12:10 del mediodía de este sábado 28 de marzo, en el hotel Marriott, situado en la calle 1A con carrera 51B. Según información preliminar, el hombre se encontraba hospedado en el lugar desde el pasado jueves 26 de marzo.

De acuerdo con el reporte, el personal del hotel alertó a las autoridades luego de que el huésped no respondiera a reiterados llamados a su habitación. Ante la situación, el jefe de seguridad del establecimiento procedió a abrir la puerta, encontrando en el interior el cuerpo sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Roi Kevit Tetty, de nacionalidad estadounidense. Hasta el momento no se han establecido las causas de su muerte.

Detectives de la Sijín asumieron los actos urgentes, mientras que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizaron la inspección técnica del cadáver.

Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo investigación y la modalidad del hecho está por establecer.