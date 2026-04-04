Este viernes 3 de abril se conoció un fatídico suceso que tiene conmocionados a los habitantes de Villavicencio, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una madre y su hijo menor de edad dentro de su vivienda, en la capital del Meta.

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De acuerdo a la Policía Metropolitana de Villavicencio ambos fueron encontrados al interior de su casa en el barrio San Antonio. Las víctimas fueron identificadas como Mary Paola Barragán Pardo y su pequeño de 12 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, ambos habrían fallecido por asfixia mecánica, es decir, fueron ahorcados. El hecho ha generado profunda consternación entre familiares, vecinos y la comunidad en general.

Según versiones entregadas por un familiar, en horas de la mañana de este viernes vecinos habrían visto a un hombre salir del inmueble, dato que ya está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía.

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Las autoridades trabajan para identificar al responsable del doble crimen y proceder a su pronta captura. Por el momento, los cuerpos fueron llevados a Medicina Legal para la realización de los actos urgentes.

Cabe señalar que los asesinatos ocurrieron en plena Semana Santa, una fecha marcada por la fe, la reflexión y el amor.