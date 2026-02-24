Un trágico accidente de tránsito se presentó el pasado sábado 21 de febrero en Villavicencio, Meta, cuando un vigilante comunitario fue arrollado por un vehículo, perdiendo la vida. En el siniestro está involucrado Marlon Sierra, jugador del Club Llaneros, quien era el conductor y ahora se encuentra bajo custodia.

Leer más: Taxista que transportó a Diana Ospina se presentó ante las autoridades y asegura que también fue una víctima

El reporte oficial de las autoridades indica que el ciudadano que falleció se dirigía en bicicleta a su trabajo en el momento en el que fue atropellado. Lo más grave del asunto es que la prueba de alcoholemia realizada a Marlon Sierra arrojó un resultado de grado uno, dato confirmado por la Policía Metropolitana de Villavicencio a los medios locales.

De acuerdo a información preliminar, el suceso ocurrió poco después de que Sierra disputó como titular el empate 2-2 entre Llaneros e Independiente Medellín en un partido de la Liga BetPlay, que se jugó el viernes 20 de febrero.

Al día siguiente, mientras manejaba su vehículo particular por el barrio Pinilla, el centrocampista de 31 años embistió a Ángel María León Ladino, un adulto mayor que se desplazaba en bicicleta rumbo a su lugar de trabajo.

Esta situación tiene consternados a los fanáticos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y a la comunidad en general, quienes esperan las decisiones judiciales por parte de las autoridades.

Ver también: Trágico accidente en bulevar de Simón Bolívar: adulta mayor muere tras ser arrollada por una ‘mula’

Testigos del accidente aseguraron que la víctima era reconocida en el sector, ya que tenía más de 20 años desempeñándose como vigilante comunitario. Asimismo, indicaron que el jugador no ayudó al adulto mayor, asegurando que el conductor se alejó del sitio tras el choque y solo se detuvo metros adelante sin auxiliar a la víctima, pese a su responsabilidad.

Aunque el vigilante fue traslado por los habitantes del sector a un centro asistencial, Ángel María falleció minutos después debido a las graves contusiones.