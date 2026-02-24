Una mujer muerta y un mototaxista herido fue el trágico saldo que dejó un terrible accidente de tránsito registrado en horas de la tarde de este lunes en el barrio Simón Bolívar, localidad Suroriente de Barranquilla.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que la occisa respondía al nombre de Lourdes De las Salas, una adulta mayor de 62 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, hacia las 2:10 p. m., la víctima se transportaba como pasajera en una motocicleta a la altura de la calle 19 con carrera 7.

En el mismo sentido también viajaba un vehículo pesado tipo tractocamión.

Según el reporte de las autoridades, el conductor de la moto, cuya identidad es desconocida, intentó rebasar a la “mula” al llegar al semáforo de la carrera 7. Sin embargo, el vehículo pesado terminó embistiéndolos.

Tras el impacto, ambos quedaron tendidos en pleno asfalto, hasta que fueron socorridos por una ambulancia que los trasladó de urgencia a la Clínica Campbel en la calle 30.

Desafortunadamente, De las Salas falleció en horas de la noche de ese mismo lunes debido a la gravedad de las heridas. El mototaxista, quien también resultó con hematomas, se encuentra en UCI bajo pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó en un informe que las hipótesis sobre este siniestro apuntan a una posible impericia en la conducción y a maniobras indebidas de adelantamiento en zigzag.