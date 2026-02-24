Un hombre fue capturado en Barranquilla por orden judicial, señalado de haber cometido el delito de acceso carnal violento agravado contra un menor de edad, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Nacional de Colombia, el hoy capturado presuntamente aprovechaba su condición de arrendatario en el mismo inmueble donde residía la víctima para cometer los abusos.

Los hechos habrían ocurrido entre los años 2021 y 2023, periodo en el que mantenía contacto frecuente con el menor debido a la convivencia diaria.

Según las autoridades señalaron que el hombre actuaba cuando el menor se encontraba solo y, al parecer, utilizaba amenazas contra la víctima y su familia para evitar que denunciara lo ocurrido.

El procedimiento de la captura fue realizado en cumplimiento de orden emitida por autoridad judicial competente, siendo el individuo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de judicialización correspondiente.

El Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reiteró el compromiso institucional de continuar adelantando acciones contundentes contra cualquier forma de violencia sexual, especialmente aquellas que afectan a niños, niñas y adolescentes, invitando a la ciudadanía a denunciar oportunamente estos hechos.

La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para reportar cualquier situación que vulnere la integridad de los menores a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 y la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva.