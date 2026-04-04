¿Por qué la frase “rasgarse las vestiduras”? Pep, B/quilla

Cuando los hebreos u otros pueblos de Oriente Próximo tenían sentimientos dolorosos e intensos solían romperse la ropa, aunque no por completo para continuar con ella rasgada y mostrar su aflicción. Esos sentimientos podían ser por duelos, furia, tristeza, vergüenza… Así, cuando le comunicaron a Job que sus hijos habían muerto “se levantó, rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza…” (Job 1:20); y cuando Caifás oyó que Jesús admitía que era el Hijo de Dios se indignó de tal manera por la “blasfemia” que rasgó sus vestiduras (Mt 26:65). Hoy la frase se emplea para indicar que no debe dársele importancia a un suceso cuando no la tiene, por ejemplo: “Perdimos el partido, pero no hay que rasgarse las vestiduras”; o para tocar un hecho del pasado, por ejemplo: “Por la Constitución del 91, que declaró a Colombia país laico, muchos aún rasgan sus vestiduras”.

¿Es el Carnaval o los Carnavales de Barranquilla? ¿Cuál es la diferencia entre ‘carnaval’ y ‘carnestolendas’? M. D. B., B/quilla

Se debe decir “el Carnaval de Barranquilla”, porque es una fiesta anual, esto es, se celebra solo una al año. En el lenguaje familiar puede decirse “los carnavales” considerando que los cuatro días contemplan innúmeros espectáculos, festejos, comparsas, desfiles… ‘Carnaval’ y ‘carnestolendas’ provienen de dos idiomas distintos, pero son palabras sinónimas. Así, ‘carnaval’ deriva del italiano carnelevare ‘quitar la carne’, y ‘carnestolendas’ del latín carnes tollendas ‘las carnes que se han de quitar’. Los dos significados aluden al consumo de carne sin límite y al desenfreno tradicional durante los cuatro días anteriores al Miércoles de Ceniza, cuando para los cristianos devotos comienza la Cuaresma, largo periodo de 40 días de ayuno, abstinencia de carne y mesura.

¿México está en Centro o en Norteamérica? NP, Ciénaga

Junto a Canadá y Estados Unidos, México ha sido considerado parte de Norteamérica. Informes de gestión de multinacionales relacionadas con el país allí lo ubican. Lo mismo hacen participantes en distintos foros virtuales, en particular los mexicanos. No obstante, mirando el trópico de Cáncer como la línea imaginaria que separa las dos regiones continentales, puede quedar la impresión de que alrededor de 40 % del territorio está en Norteamérica y 60 % en Centroamérica. Asimismo, al entrar a la página web de la ONU, la más grande autoridad al respecto, en sus ‘Estadísticas sobre México’ el país está situado en la región centroamericana, lo que genera alto grado de ambigüedad.

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