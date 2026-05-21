Ustedes disculpen la insistencia en el fútbol, pero no es la cercanía del mundial, es que me enviaron un video que muestra lo que, para mí, fue la mejor jugada de Pelé en el mundial de México 70 y que necesitaba como argumento final para sustentar que Edson Arantes Do Nascimento fue y será el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos porque fue perfecto.

Se trata de una jugada en el partido semifinal entre Uruguay y Brasil en ese mundial que empezó desde bien temprano cuando Dagoberto Fontes, defensor charrúa, aprovechó un momento en que O Rei estaba tirado en el gramado después de una falta y le pisó una mano, con lo cual quedaba claro cómo iba a ser el partido.

Como en efecto sucedió. Este defensor Fontes junto con Julio Montero Castillo, fueron los perros de presa que el técnico dispuso para que lo persiguiera por donde estuviera, con licencia para mostrarle la garra charrúa. Se dieron un banquete mordiendo esas piernas y el cuerpo de muchas formas para tratar de ablandarlo, hasta cuando Pelé tomó desquite en esa jugada en la que demostró que hasta esas acciones sabía hacerlas a la perfección.

Fue en el segundo tiempo, una jugada por la izquierda, Pelé con el balón y Fontes correteándolo para lo que todos sabíamos: le va a despedazar los tobillos. Lo mejor del video es que muestra de frente la clara intención del defensor uruguayo a la cual se adelanta O Rei propinándole tremendo codazo en la cara al defensor que lo derriba y que vio el planeta entero, menos el árbitro porque dejó seguir la jugada, en un claro reconocimiento al sentido de la justicia en fútbol y admiración por la elegancia y efectividad del golpe.

Además de eso, Pelé fue perfecto porque tenía un biotipo con el que era capaz de saltar 1.22 metros y utilizarlos para hacer goles en un mundial como ocurrió en este mismo al saltar por encima de Tarcisio Burgnich y anotar el primer gol de esa final. De 1283 goles que hizo 128 fueron de cabeza.

También podía hacer goles con ambas piernas. En el mismo total hizo 400 con la izquierda, incluyendo los de chalaca. O jugadas como “el gol más hermoso del fútbol que no fue gol”, en una maniobra que le hizo al arquero uruguayo Ladislao Mazurkievicz en aquella semifinal.

Pelé es el único futbolista de la historia ganador de 3 Copas Mundiales.

Mis respetos para Diego Maradona y Leonel Messi, pero me basta con preguntarme cuántos goles de cabeza o con su pierna derecha hicieron para establecer una diferencia enorme. Y no me vengan con el cuento de “La mano de Dios” de Maradona, o el gol de cabeza que le hizo Messi a los gigantones defensas del Manchester United.

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