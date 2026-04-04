“Seré tu amante bandido, bandido/ Corazón, corazón malherido/ Seré tu amante cautivo, cautivo/ Seré”, este es uno de los estribillos más populares de la música pop en español, inmortalizado hace 42 años por Miguel Bosé en su tema Amante bandido, incluido en su séptimo álbum de estudio Bandido.

El cantautor nacido el 3 de abril en Ciudad de Panamá y criado en Madrid, España, llegó a 70 años de edad este viernes y los celebra en plena gira por América de su ‘Importante Tour’, con el que regresó en 2025 a los escenarios tras unos años difíciles, y con el que repasa su amplio repertorio, ese que ha trascendido a generaciones y revolucionó la forma de bailar en los 80’ y 90’.

Con canciones como: Amiga, Linda, Mi libertad, Por un amor relámpago, Nena o Si tú no vuelves, solo por mencionar cinco de sus grandes éxitos, Bosé se ha convertido en un referente obligado de la balada romántica y el pop, con más de 30 millones de discos vendidos y más de 70 sencillos en los primeros puestos de las listas de éxitos de Europa y Latinoamérica.

“Sin lugar a dudas, que este cantante, compositor y presentador de televisión es hoy un gran referente de la balada romántica. En Latinoamérica, en especial en Colombia, siempre ha contado con un sin número de seguidores desde su debut el 26 de abril de 1977 (con su álbum Linda). Se ha caracterizado por marchar al ritmo de la evolución de la música. Se reinventa con mucho profesionalismo para mantenerse vigente en este mundo de la música donde no es nada fácil sobrevivir”, le dijo a EL HERALDO Víctor González Solano (Vigoso), director del programa radial Viaje Latinoamericano.

Para Luis Rodríguez, conocido como el ‘Nuevo testamento de la Balada’, “Bosé fue en la década de 70’ un artista juvenil, entre los grandes, pues era un niño prácticamente cuando quiso ser cantante. Le fue muy bien con las composiciones de Luis Gómez-Escolar. Hay rumores de que la canción Amiga fue dedicada a la también cantante Cecilia, que falleció en 1976, y en los años 80’ tuvo gran auge en Hispanoamérica, tras sonar con fuerza en la radio (…) En los años dos mil salió una novela que se llamó Rodrigo Leal, y el tema de la novela era Café, de Miguel Bosé”.

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Mauricio Dueñas Castañeda/EFE AME3194. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/03/2026.- El cantante español Miguel Bosé se presenta durante su 'Importante Tour 2026', en una gira con la que regresa a los escenarios y repasa los grandes éxitos de su carrera este miércoles, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Una voz que se abrió paso

Polifacético artista -cantante, actor, modelo y presentador- se crió rodeado de artistas como Luchino Visconti, Sofía Loren, Dalí, Picasso y Hemingway, todos ellos relacionados con sus padres, el afamado torero Luis Miguel Dominguín y la reconocida actriz italiana Lucía Bosé.

Esa infancia, a medio camino entre la bohemia y el privilegio, marcó el tono de este artista que siempre ha entendido la cultura como una puesta en escena.

“Él quería ser oceanógrafo, le gustaba mucho nadar y bucear, porque en su tiempo de juventud esto le servía como terapia contra la claustrofobia (…) Domina el español, italiano y francés, además ha grabado canciones en japonés y en mandarín. Además tiene cuatro nacionalidades, panameña, española, italiana y colombiana”, dijo Mario Alcalá, experto en música romántica.

En 1992 grabó Sí tú no vuelves, el anticipo del álbum Bajo el signo de Caín. Un tema que en 2007 relanzó con una nueva versión a dúo con la cantante barranquillera Shakira.

Retomando el vuelo

Apartado de la música en 2017 por un problema de salud que le afectó gravemente la voz, Bosé vivió años complicados en lo personal y profesional, entre otras razones por la separación de su pareja y el proceso sobre la custodia de sus dos hijos, así como por las polémicas en torno a su posicionamiento público en cuestiones como su oposición a las vacunas contra la Covid-19.

Mauricio Dueñas Castañeda/EFE AME3194. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/03/2026.- El cantante español Miguel Bosé se presenta durante su 'Importante Tour 2026', en una gira con la que regresa a los escenarios y repasa los grandes éxitos de su carrera este miércoles, en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Miguel Bosé perdió la voz durante cerca de ocho años, debido a una infección grave provocada por un implante dental mal colocado que derivó en sinusitis crónica. La infección afectó su laringe y cara, obligándolo a retirarse de los escenarios, pero tras extraer la muela y un tratamiento médico, recuperó la voz y retomó su actividad musical en febrero de 2025 con este ‘Importante Tour’ en México, país en el que reside desde hace casi una década y que considera “su segunda patria” frente a una España a la que ha criticado en numerosas ocasiones, y de la que salió en 2014 para vivir en un primer momento en Panamá, país en el que nació.

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Pero a tenor de sus palabras en el concierto del tour el pasado miércoles 11 de marzo, en el Movistar Arena de Bogotá, Bosé seguía conectado con su público en Colombia, país del que en 2010 recibió la nacionalidad. “Buenas noches y bienvenidos. Retomamos lo que dejamos pendiente hace tiempo. Fue aquí donde inauguramos este lugar en 2018”, dijo Bosé, antes de invitar al público a recorrer con él parte de las canciones que han marcado su carrera y la vida de sus seguidores.