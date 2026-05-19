Hablar de La Candela Viva es hablar de uno de los discos más importantes en la carrera de Totó la Momposina. Fue el álbum con el que la artista bolivarense logró que la música tradicional del Caribe colombiano llegara a escenarios de todo el planeta.

Lanzado en 1993, el disco reunió sonidos como la cumbia, la tambora, el bullerengue y los cantos tradicionales que Totó aprendió desde niña en su tierra. Con tambores, gaitas y palmas, la artista mostró al mundo la riqueza cultural de Colombia.

El álbum fue publicado por el sello discográfico del músico británico Peter Gabriel, algo que ayudó a que la música de Totó llegara a otros países y fuera escuchada por personas que nunca antes habían oído los sonidos del Caribe colombiano.

Canciones como La candela viva, El pescador y Carmela se convirtieron en algunas de las más recordadas de su carrera. Cada tema tenía la esencia de los pueblos ribereños, las fiestas populares y las tradiciones afrocolombianas.

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Más allá del éxito internacional, el disco también ayudó a mantener viva la música folclórica colombiana. Totó siempre defendió las raíces tradicionales y buscó que esos sonidos no desaparecieran con el paso del tiempo.

Con este trabajo musical, la cantante recorrió escenarios de Europa, Estados Unidos, África y América Latina. Su voz y sus tambores hicieron que muchas personas en el mundo conocieran la cultura del Caribe colombiano.

El disco estuvo compuesto por diez canciones:

Dos de Febrero

Adiós Fulana

El Pescador

La Sombra Negra

Dame la Mano Juancho

Malanga

Mapalé

Cururá

Chi Chi Mani

La Candela Viva

La Acabación

La producción recibió comentarios positivos de medios internacionales. En 1993, el diario británico The Guardian describió a Colombia como “uno de los grandes crisoles musicales del mundo” y destacó la fuerza de la voz de Totó junto al sonido de la percusión y las influencias españolas presentes en el álbum.

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Por su parte, el periódico estadounidense Detroit Free Press calificó el disco como “un verdadero deleite para los amantes de los ritmos afrocubanos”.

Años después, el impacto del álbum siguió siendo reconocido. En una lista publicada en 2024 sobre los 600 mejores discos latinoamericanos, La Candela Viva ocupó el puesto número 32, confirmando la importancia que tuvo dentro de la música del continente.