Con el pasar de las horas, y tras confirmarse su hallazgo, son cada vez más los detalles que se conocen respecto al caso de la bogotana Diana Ospina, una mujer que había sido reportada como desaparecida por sus allegados el pasado domingo, 22 de febrero.

Este lunes, las autoridades dieron a conocer al público en general que Diana había sido encontrada con vida en una zona boscosa de la vía que conecta a Bogotá con el municipio de Choachí.

La mujer había sido vista por última vez luego de salir de una fiesta en Theatron, una reconocida discoteca ubicada en Chapinero. Según trascendió, el motivo de su desaparición obedecía a un presunto secuestro exprés, una modalidad de secuestro extorsivo también conocido como ‘paseo millonario’.

Ahora bien, recientemente, gracias al reporte de varios medios locales de comunicación, se supo que el taxista que recogió a Diana la noche de su desaparición, decidió presentarse voluntariamente al gaula de la Policía para rendir su declaración y defender su buen nombre.

Captura de video

Según la FM, el hombre, quien conducía un taxi de placas ESN170, recogió a Diana en la calle 58 bis con carrera 10, luego de que ella saliera del establecimiento comercial antes mencionado, y la trasladó hasta la puerta de su casa en el barrio Santa María del Lago. Ahí, de acuerdo con lo que le narró el hombre a las autoridades, ambos fueron interceptados por un par de hombres desconocidos, quienes serían los responsables del hecho.

Lo dicho por el taxista concuerda con las imágenes de cámaras de seguridad que se encuentran analizando los investigadores. En estas, se observa claramente cómo el taxi en el que viene viajando la víctima se detiene en la puerta de su casa, pero antes de que Diana pudiera descender de él, dos sujetos lo abordaron rápidamente y, al parecer, los intimidaron y obligaron a tomar otra trayectoria.

Captura de video

De acuerdo con el testimonio del taxista, desde varios metros antes de llegar a su destino se había percatado de que un segundo taxi los venía siguiendo; sin embargo, no le dio importancia. Este otro vehículo, según su declaración, habría sido el mismo del cual los presuntos atacantes descendieron para, posteriormente, abordarlos y obligarlos a transportarse hasta la zona de Engativá.

Las autoridades ya notificaron que ambos vehículos han sido identificados y que, de hecho, lograron comunicarse con el propietario del segundo auto implicado. No obstante, este señaló que los automóviles suelen ser conducidos por distintos choferes durante el día y la noche, por lo cual aún no ha logrado determinarse la identidad del segundo coductor y su implicación en el secuestro de Diana.

¿Por qué secuestraron a Diana Ospina durante casi 40 horas?

Tras secuestrar a Diana, los delincuentes que la raptaron habrían dado inicio a un denominado ‘paseo millonario’.

Durante las horas siguientes, los delincuentes habrían retirado más de 50 millones de pesos de sus cuentas bancarias y trataron de obtener accesos a aplicaciones de servicios y supermercados para apropiarse de otros recursos.

¿Cómo dieron las autoridades con el paradero de Diana Ospina?

Después de más de 36 horas de angustia, las autoridades lograron ubicar a Diana Ospina.

De acuerdo con información oficial, fue encontrada en una zona boscosa de la vía que conecta a Bogotá con el municipio de Choachí, tras un trabajo de seguimiento apoyado en cámaras de seguridad, que permitió reconstruir el recorrido realizado por quienes la retuvieron.

Diana Ospina - Paseo Millonario , nuevo video muestra un segundo taxi de donde salen sujetos y abordan el taxi donde ella iba y se van juntos - La mujer fue abandonada este lunes en la noche en la vía de Bogots a Choachi , Esta viva en casa pic.twitter.com/n5Drl3CXe7 — Technology MAF (@TechnologyMaf) February 24, 2026

“La acaban de encontrar las autoridades en una zona boscosa”, reveló el Ojo de la Noche en ‘Blu Radio’. Posteriormente, la mujer fue llevada inicialmente a Bogotá bajo custodia policial para recibir atención médica prioritaria. Los especialistas aún evaluan su estado de salud antes de que entregue su versión ante la Fiscalía General de la Nación.