Continúa la investigación sobre el secuestro y hurto sufrido por Diana Ospina, quien permaneció desaparecida cerca de 48 horas después de salir de la discoteca Theatron, en Chapinero, y abordar un taxi. Recientemente, se han divulgado nuevas imágenes que podrían ser determinantes en el caso.

Lea más: Le habrían robado más de $50 millones de pesos a Diana Ospina durante su secuestro

Diana de 46 años, habría sido víctima de un millonario robo a través de sus plataformas digitales, allegados a ella indicaron que los delincuentes se habrían hurtado cerca de $50 millones de pesos.

Asimismo, en los recientes videos, se observa a Diana instantes antes de subirse al taxi: caminaba con una amiga por una calle concurrida y, tras despedirse con un fuerte abrazo de su acompañante —quien abordó otro vehículo—, Diana se quedó en un andén sosteniendo su celular.

Captura de video

Posteriormente, la mujer se desplazó por la vía mientras un hombre vestido de negro se encontraba a su lado y otras personas conversaban con familiares o amigos cercanos. Más tarde, se la ve apoyada en una pared revisando su teléfono, momento en el que aparece un taxi. Diana levantó la mirada, intercambió algunas palabras con el conductor y finalmente ingresó al vehículo.

Ver más: Hallan con vida a Diana Ospina, la mujer que desapareció tras salir de una discoteca en Chapinero

Evidencias y otros videos, claves para esclarecer el caso

Tras su aparición, durante la noche del lunes 23 de febrero, se conoció que Diana había logrado llegar hasta la puerta de su casa, pero antes de descender fue interceptada por dos hombres que, al parecer, actuaron con el conductor del taxi.

Diana Ospina - Paseo Millonario , nuevo video muestra un segundo taxi de donde salen sujetos y abordan el taxi donde ella iba y se van juntos - La mujer fue abandonada este lunes en la noche en la vía de Bogots a Choachi , Esta viva en casa pic.twitter.com/n5Drl3CXe7 — Technology MAF (@TechnologyMaf) February 24, 2026

Asimismo, los delincuentes la obligaron a ingresar nuevamente al carro y se alejaron sin que se supiera su paradero. Durante el tiempo que estuvo privada de la libertad, efectuaron múltiples operaciones bancarias, incluyendo retiros de efectivo y solicitudes de adelantos con tarjetas en diferentes comercios y supermercados.

El secuestro se presentó desde la madrugada del domingo 22 de febrero, alrededor de las 2:50 a. m., hasta la noche del lunes 23, cuando Diana fue dejada en la vía entre Bogotá y Choachí. La noticia de su aparición fue difundida a las 10:00 de la noche por el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

Lea también: Petro anuncia “impuesto a ganancias extraordinarias” de los bancos para destinarlas a necesidades sociales

Según los primeros reportes, Diana contó a su familia que tuvo que correr hasta llegar a un CAI de la Policía, donde recibió ayuda de los uniformados.

“La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares”, escribió el mandatario, y agregó que “la investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”.

Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 24, 2026

Por otro lado, allegados de la diseñadora le confirmaron a El Tiempo que “Diana apareció y llegó perfecta, sana y salva”. Enrique Arango, amigo de la víctima, dijo que no presentaba golpes ni lesiones visibles.

Finalmente, se espera que en las próximas horas los familiares o la propia Diana compartan más detalles que ayuden a identificar y capturar a los responsables de este secuestro.