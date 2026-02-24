El Gobierno nacional prepara un nuevo decreto que contemplaría un impuesto sobre las ganancias extraordinarias del sector bancario, en el marco de la emergencia económica declarada por la administración del presidente Gustavo Petro.

El mandatario compartió la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que “poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer”. Según explicó, la iniciativa pretende que una parte de las utilidades del sistema financiero se destine a atender necesidades sociales y productivas del país.

Asimismo, el anuncio se produjo luego de un encuentro entre representantes de la banca y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reunión que concluyó sin resultados públicos sobre otro tema polémico: las denominadas inversiones forzosas.

Este crecimiento de las utilidades no se debe al crecimiento económico real sino al alza de interés interna promovida por el banco de la república.



Poner un impuesto a estás ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer y es lo que va en el… https://t.co/JJBB8kiQwd — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 23, 2026

Por otro lado, en un reciente consejo de ministros, Petro planteó la posibilidad de implementar inversiones forzosas en el sector bancario, es decir, obligar a las entidades a destinar un porcentaje de sus recursos hacia sectores estratégicos determinados por el Gobierno, como agricultura, industria y economía popular.

El Ejecutivo ha defendido esta propuesta como un mecanismo para estimular el crédito productivo y disminuir las desigualdades sociales. No obstante, gremios financieros han advertido que podría poner en riesgo la estabilidad del sistema, encarecer el crédito o reducir la inversión.

Finalmente, el debate sobre la participación del sector financiero en el desarrollo económico no es nuevo para el Gobierno de Petro. Desde el inicio de su mandato, el presidente ha cuestionado las altas utilidades de los bancos, especialmente en contextos de tasas de interés elevadas, y ha insistido en que la banca debe jugar un rol más activo en el crecimiento económico del país.