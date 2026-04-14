La influencer colombiana Laura Sánchez, reconocida por su contenido sobre maquillaje, denunció a través de redes sociales que fanáticas en Colombia de la banda surcoreana de K-pop BTS provocaron el cierre de la cuenta en Instagram de su fundación Rex en Dos Patas, dedicada al rescate, rehabilitación y gestión de tratamientos veterinarios y de adopciones de perros y gatos.

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“¡De verdad que el fanatismo loco es malo por donde lo vean! Gracias a fans de la banda BTS, que sin fundamentos y por pura envidia me denunciaron la cuenta de mi refugio de animales, me cerraron la cuenta. Una cuenta de dedicada al rescate animal, una cuenta de la que dependen más de 18 animales rescatados que necesitan comida y tratamientos", denunció Laura Sánchez en una publicación en Instagram.

Según contó, todo comenzó con un gesto solidario por parte de una mujer que adoptó a uno de los animales rescatados por Rex en Dos Patas. Ella donó a la fundación una boleta para uno de los conciertos de la banda BTS en Bogotá, con el objetivo de que se realizara una rifa con esta y el dinero recaudado se utilizara para los gastos del refugio animal.

Sin embargo, muchas fanáticas de la banda surcoreana de K-pop se molestaron por la rifa, según relató Laura Sánchez.

“Una de nuestras adoptantes nos regaló una boleta para rifar y salieron muchas fans envidiosas de la banda a decir que por rifar esa boleta les habíamos quitado el cupo o la oportunidad de comprar. Me llamaron estafadora, revendedora y no se imaginan todos los mensajes feos que me enviaron por eso. Y terminaron denunciando la cuenta”, dijo Sánchez.

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Agregó que a raíz de las múltiples denuncias Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp, cerró la cuenta de la fundación.

“Sé que no son todas porque muchas querían apoyar la rifa, pero para que me bloquearan así la cuenta, que jamás había tenido ni un solo problema, es porque muchas se unieron a denunciar. Qué triste que se unan para hacer el mal. Solo perjudican a los animales. Qué dolor de verdad”, lamentó la creadora de contenido.

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Explicó que la rifa de la boleta “era un recaudo que nos iba a ayudar a pagar deudas veterinarias, pagar las guarderías y manutención de todos los animales que tenemos a cargo y, más que eso, nos cerraron una cuenta que duramos años en construir”.

Sostuvo que le tocó habilitar otra cuenta en Instagram para seguir visibilizando el trabajo del refugio animal y recaudando dinero a través de esta. Además, afirmó que la rifa de la boleta para el concierto de BTS en la capital colombiana se mantendrá.

“Gracias a los que han ayudado y gracias a las fans que sí entendieron el sentido de la rifa y que querían ayudar. La rifa seguirá, pero por favor denme unos días para poder volver a organizar todo y ver la mejor forma de hacerlo sin las envidiosas y mal intencionada fanáticas locas”, concluyó.