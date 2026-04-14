El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presentó un balance detallado de las acciones de la Fuerza Pública en la frontera colombo-ecuatoriana, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Según el informe, durante el actual Gobierno se han incautado 3.200 toneladas de cocaína. En particular, en la zona fronteriza con Ecuador, las incautaciones aumentaron un 28 % al comparar 2024 con 2025, pasando de 62 a 80 toneladas.

Este incremento, explicó el ministro, representa un reto mayor en un contexto donde se han reducido las hectáreas de cultivos ilícitos. En paralelo, durante el último año fueron destruidas 5.587 infraestructuras del narcotráfico.

El balance también incluye resultados operativos en los departamentos de Nariño y Putumayo, donde se han decomisado más de 3.700 armas, 380.000 municiones y 25.000 explosivos. Además, las autoridades han neutralizado a 3.930 integrantes de grupos armados organizados y estructuras de delincuencia organizada.

En cuanto a la afectación financiera, el jefe de la cartera de Defensa señaló que se han desarticulado 10 estructuras criminales, con un impacto económico estimado en 32 mil millones de pesos.

A esto se suma la extinción de dominio de 31 bienes avaluados en cerca de 9 mil millones, así como la incautación de dinero en efectivo por 25 mil millones y la ocupación de bienes valorados en 143 mil millones.

El despliegue de la Fuerza Pública en la región también fue destacado. Actualmente, más de 15.200 efectivos —entre 13.330 uniformados de las Fuerzas Militares y 1.939 policías— operan en la zona, distribuidos en tres brigadas del Ejército, unidades navales en el Pacífico y la Amazonía, dos Comandos Aéreos de Combate, así como regionales y departamentos de Policía. Estas capacidades incluyen seis aeronaves, ocho pelotones blindados y 16 unidades fluviales.

Durante su intervención, Sánchez subrayó el alto costo humano de esta lucha, al señalar que Colombia enfrenta el narcotráfico “con un sacrificio supremamente alto”, en referencia a los miembros de la Fuerza Pública que han perdido la vida en operaciones contra este fenómeno.

“La clave es la cooperación. No lo podemos hacer solos, pero no nos doblegamos ante este reto. Lo más importante es garantizar la seguridad y el bienestar de los pueblos, mientras se golpea a los criminales”, concluyó.