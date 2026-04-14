Durante el l Foro ‘Balance económico y perspectiva fiscal para la sostenibilidad nacional’, el contralor Carlos Hernán Rodríguez emitió una Función de Advertencia sobre el manejo de la deuda pública y el impacto sobre el equilibrio fiscal del país.

De acuerdo con el órgano de control, el servicio de la deuda en 2025 ascendió a $105 billones, equivalentes al 23% del gasto total de $447 billones, frente a $83 billones en 2024, evidenciando una carga creciente que reduce el margen para inversión.

“Se aprueba un presupuesto sobredimensionado que al final siempre se sabe que se va a terminar recortando. Este patrón de planear con optimismo,ejecutar con restricción y ajustar tarde necesariamente tiene que romperse”, manifestó.

De acuerdo con el contralor, en el Gobierno Petro, en órdenes de prestación de servicios por contratación directa, entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se celebraron 118.828 contratos por cerca de $8 billones, un 32,6% más que en la administración anterior.

Las entidades con mayor volumen son el @SENAComunica (168.522 contratos por $6,45 billones), el @ICBFColombia (56.541 por $2,66 billones) y la @AgenciaTierras (34.494 por $1,4 billones)“, indicó.

🚨En órdenes de prestación de servicios por contratación directa, entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se celebraron 118.828 contratos por cerca de $8 billones, un 32,6% más que en la administración anterior.



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Además, señaló que ara 2026, con una apropiación del Presupuesto General de la Nación de $547 billones a marzo, “la ejecución del primer trimestre fue del 20%: deuda 32,5%, funcionamiento 18,7% e inversión apenas 11,3%, pese a que el 51% ya está comprometido”.

“La Contraloría advierte que la baja ejecución de la inversión representa un riesgo para la reactivación económica y el cumplimiento de metas sociales”, agregó.