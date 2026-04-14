La Unidad Nacional de Protección (UNP) dispuso de un esquema de seguridad de seis escoltas y tres camionetas para el Resguardo Indígena Awá Libertad del Telembí, con el fin de proteger a los miembros de la comunidad que requieran movilizarse.

De acuerdo a información de la revista Semana, quien se beneficia más con el esquema es el gobernador indígena del resguardo, Anselmo Nastacuas García, sin embargo, este habría protagonizado una agresión física contra uno de los escoltas.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 22 de marzo, Nastacuas García fue denunciado recientemente por golpear al escolta, en aparente estado de embriaguez. La víctima grabó tres videos en los que muestra una discusión con el gobernador indígena.

En las imágenes se observa a quien sería el hijo de Anselmo Nastacuas con una botella de licor en la camioneta asignada por la UNP, agravando aun más la situación.

De acuerdo a información preliminar, la pelea se desató porque el líder indígena le habría pedido dinero prestado al escolta, quien no reveló su identidad.

“Usted me está saliendo con groserías. Usted está borracho. No puedo tratar con personas borrachas. (...) ¿Qué obligación tengo yo de prestarle plata a usted”, dijo el escolta es parte del video.