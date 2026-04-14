‘Los novios de Felipe VI’ es un libro que ha puesto en polémica la vida íntima del monarca Felipe VI. La obra, escrita por Joaquín Abad, ha captado la atención de medios y analistas al abordar supuestas relaciones sentimentales del Felipe VI.

Aída Victoria Merlano llega a ‘La Mansión VIP’: esta es su estrategia para ganarse el reality

Kany García comienza este abril en México su gira mundial ‘Puerta Abierta’

Eidevin rompió el silencio tras su salida de La casa de los famosos: “Tocó salir, no de la mejor manera pero bueno”

Este es un tema que históricamente ha sido tratado con cautela por la Casa Real. Uno de los puntos más sensibles del libro es la inclusión de hipótesis sobre la orientación sexual del rey, además de mencionar presuntos vínculos con figuras del entretenimiento como Miguel Bosé y Alejandro Sanz.

🚨 ESCÁNDALO REAL | El libro “LOS NOVIOS DE FELIPE” del escritor Joaquín Abad desata controversia al señalar supuestas relaciones del rey Felipe VI con figuras como MIGUEL BOSÉ, ALEJANDRO SANZ y el diseñador Lorenzo Caprile. 😱😱



Según el libro, la reina Letizia Ortiz lo… pic.twitter.com/MTioGQUcsz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 11, 2026

Estas afirmaciones, sin embargo, no han sido confirmadas por fuentes oficiales ni verificadas de manera independiente, lo que ha intensificado la controversia.

El libro también reconstruye episodios de la juventud del monarca, incluyendo su formación académica y militar, donde, según el autor, comenzaron a surgir comentarios sobre su vida personal.

El libro también reconstruye episodios de la juventud del monarca, incluyendo su formación académica y militar, donde, según el autor, comenzaron a surgir comentarios sobre su vida personal.

Entre los nombres mencionados aparece Álvaro Fuster, descrito como una figura cercana desde hace años, junto a otros personajes del entorno social.

Asimismo, la Casa Real no se ha pronunciado sobre el contenido del libro, que ya se encuentra disponible en librerías y plataformas digitales.