Los docentes de colegios públicos en el departamento del Cesar se unirán al paro nacional convocado por la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, para este 15 de abril. Las exigencias se centran ampliar los recursos destinados a la salud y estabilizar los servicios que prestan en la Fiduprevisora.

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Asimismo solicitan al Gobierno nacional, la pronta expedición de los decretos salariales, el reconocimiento y pago de prestaciones, la prima de mitad de año, y garantías sindicales.

Las manifestaciones se llevarán a cabo en cinco capitales del país: Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, haciendo presencia con delegaciones desde los departamentos más cercanos.

En el caso de Aducesar hará presencia en Bucaramanga con una delegación que partirá desde Curumaní, incluyendo docentes de Aguachica y Chimichagua, mientras que otros grupos de varios municipios del Cesar irán a Barranquilla.

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El resto de los docentes se quedarán en los municipios y para el caso de Valledupar, se movilizarán desde la sede de Aducesar hasta la plaza Alfonso López. Es de indicar que estos educadores siguen a la espera del pago de la prima de antigüedad desde hace varios años, y en lo más reciente insisten en una audiencia con el alcalde Ernesto Orozco para encontrar la viabilidad de pago, pero no han tenido respuesta.