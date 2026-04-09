La tarde de este miércoles en Valledupar se registró un hecho de sangre en medio de un atraco a mano armada. Esta vez la víctima fue Deivi Estrada, un comerciante y prestamista de 49 años, quien intentó defenderse de un atracador que le arrebató una cadena de oro.

El suceso tuvo lugar en inmediaciones del colegio Prudencia Daza, en el barrio La Granja, donde la víctima se encontraba, al parecer, saludando un familiar.

Versiones preliminares indicaron que delincuentes en motocicleta se le acercaron y uno de estos sacó un arma de fuego hasta despojarlo de la prenda de valor. Deivi Estrada, quien era conocido como ‘Mono Estrada, entre familiares y amigos, entregó la pertenencia, pero al mismo tiempo habría intentado sacar un arma de fuego y a cambió recibió un tiro en la espalda.

Al quedar malherido fue trasladado por la comunidad a la Clínica Médicos, ubicada cerca al lugar del hecho, sin embargo, murió en medio de los procedimientos de los galenos.

‘Mono Estrada’, gozaba del aprecio de las personas en Valledupar, quienes lo conocieron y en especial sus familiares señalaron que era un hombre servicial.

Actualmente residía en el barrio Don Miguel y tenía dos hijos.

Es de señalar que este el segundo asesinato que se da en la capital del Cesar, bajo las mismas circunstancias, el anterior ocurrió en el barrio Don Carmelo, y la víctima fue Aldair Andrés Mendoza Ortiz. Entre tanto las autoridades no han reportado resultados o capturas en contra de los responsables.