En videos de cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que dos sujetos intentaron quitarle la vida a un hombre en el barrio Don Carmelo, de Valledupar. La víctima de ocupación comerciante, como pudo esquivó los disparos de un arma de fuego que disparaba un sujeto contra él, quedando en el medio un niño de estimados 9 años, quien lloraba y gritaba sin saber lo que sucedía.

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Este hecho sucedió el pasado miércoles en horas de la tarde, cuando el afectado llevaba a recoger a su hijo en estudios dirigidos. Cuando esperaba que el niño saliera de la vivienda y luego mientras iban a subirse al automóvil, los individuos llegaron a bordo de una motocicleta, de la cual el parrillero se bajó realizando los disparos.

En medio de la balacera, el comerciante finalmente resultó herido de dos impactos, mientras que su hijo corrió a la casa vecina en busca de refugio.

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Posterior a ello, la comunidad ayudó a estas personas y el herido fue trasladado a una clínica de la ciudad donde se recupera. Se estableció que este hombre es propietario de varios negocios.

Frente a este caso las autoridades indicaron que todo es materia de investigación y que no podían revelar algún mínimo detalle.