En diferentes sectores de Valledupar, principalmente la zona céntrica y el norte, tuvieron suspensión del servicio de energía suministrado por Afinia, durante este lunes festivo. Esta empresa informó que aprovecharía la interrupción programada por Celsia para fortalecer la subestación Guatapurí.

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Añadiendo que las labores hacen parte de las actividades preparatorias para la entrada en operación de la nueva transformación de la subestación Guatapurí. En este sentido, el corte de energía inició desde las 7:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, de este lunes festivo, con la intervención de los circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, impactando sectores urbanos y rurales de la ciudad, incluyendo barrios, conjuntos residenciales, zonas comerciales, instituciones educativas, clínicas, hoteles y entidades públicas.

Afinia/Cortesía

Esta medida fue rechazada por toda la ciudadanía argumentando que debido a las altas temperaturas que según el IDEAM, están cerca de los 40 C°, el corte del servicio de energía hace la situación menos llevadera. Muchos de los valduparenses recurrieron al río Guatapurí para soportar la ola de calor, mientras que otros prefirieron quedarse en casa.

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La medida aplicada por Afinia también fue rechazada por la Gobernación del Cesar, exponiendo un mensaje en X, en el cual indicó que no hay justificación para someter a los cesarenses a un día sin el servicio de la energía.

“No tiene justificación alguna el que @AfiniaGrupoEPM someta a los cesarenses a situaciones como las de hoy, en que con altísimas temperaturas interrumpa el servicio eléctrico. Esta empresa impacta de manera negativa en la salud de quienes requieren servicios asistidos, retrasan la competitividad del territorio, golpean la economía del pueblo, burlan al usuario y denotan que no es equitativo el precio de la factura frente a la calidad del servicio. Este es un llamado a que le den al Cesar el servicio digno que se necesita”, fue la postura del Gobierno del Cesar.

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Paralelo a lo que sucedía en Valledupar, en el municipio de Curumaní la situación no fue diferentes, los cortes de energía llevaron a que la ciudadanía bloqueara la vía nacional que compromete el tránsito vehicular entre el interior del país y la región Caribe.

Los ciudadanos aseguraron sentirse cansados de las interrupciones del servicio eléctrico a cualquier hora del día, además de rechazar los elevados costos en la facturación.

Los cortes de energía también se han presentado en municipios como San Diego, Becerril, Codazzi, Tamalameque, entre otros.