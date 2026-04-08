La Nueva EPS se pronunció respecto a la muerte del recién nacido Isaías David Rojas Vargas, quien padecía de una patología cardiaca congénita y desde su nacimiento requirió una intervención quirúrgica.

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Es de recordar que este bebé, quien era oriundo de Bosconia, Cesar, nació el 10 de febrero en la Clínica Sinais Vitais, de ese municipio y desde ese momento fue pasado a la UCI neonatal. Sin embargo, sus problemas de salud requerían un traslado urgente a una clínica de mayor complejidad para la realización de la cirugía. En este punto se presentaron complicaciones debido a que según la madre del niño existió demoras en las autorizaciones administrativas de la EPS.

Esto llevó a que Keila Vargas, madre del menor, cerrara la vía nacional para exigir respuesta, el 18 de marzo. Un día después, es decir, el día 19, el traslado se dio por mediación del alcalde municipal Jorge Patiño, y el niño viajó en una ambulancia junto a su madre a Cartagena.

En este sentido, la Nueva EPS, indicó que durante todo el proceso asistencial se garantizó al menor el acceso oportuno a los servicios de salud requeridos, así como a los tratamientos ordenados por el equipo médico tratante.

“El menor fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales para monitorización y manejo especializado con todo el soporte terapéutico, diagnóstico, clínico y paraclínico para el manejo de -una cardiopatía congénita compleja cianosante, con situs inversus, dextrocardia, canal auriculoventricular total desbalanceado-, y se inicia proceso de referencia para valoración y manejo en una institución especializada en cardiología pediátrica”, señaló la Entidad Prestadora de Salud.

Seguidamente destacó que realizó las gestiones con su red de prestadores para la referencia del niño siendo aceptado por las IPS Clínica Neuro Cardiovascular- Neurodinamia, de la ciudad de Cartagena, el día 18 de marzo de 2026 con su posterior traslado.

“En la IPS Clínica Neuro Cardiovascular- Neurodinamia, el menor (Q.E.P.D.) fue manejado por un equipo multidisciplinario conformado por cardiólogo, intensivista, cirujano cardiovascular y hemodinamista pediátrico, así como la realización de los estudios especializados que fueron analizados en junta médica y se definió su manejo quirúrgico, el cual fue realizado el 2 de abril y continuidad de manejo en unidad de cuidado intensivo pediátrico y a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos el menor falleció el 5 de abril de 2026”, dijo la EPS.

Además, enviaron un mensaje de condolencia y solidaridad para sus familiares.