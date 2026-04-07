Desde el sábado 4 de abril, permanece desaparecido el ganadero Jesús Emiro Vergel González, lo cual es considerado para sus familiares como un secuestro; misma posición que mantiene Fedegán, que recientemente se pronunció y rechazó el acto.

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Es de indicar que los hechos sucedieron en el sector El Platanal, entre Aguachica y San Martín, sur del departamento del Cesar. En esa zona fue encontrada la camioneta abandonada y parcialmente incinerada la camioneta del ganadero.

Su hijo Jesús Eduardo Vergel, manifestó que la última comunicación que tuvo con su padre fue ese mismo día en horas de la tarde, cuando le informó que salía de la finca Once Reses y se dirigía a Ocaña, Norte de Santander, de donde son oriundos. Eso fue aproximadamente entre las 2:30 y 3:00 p.m.

Luego a las 6:00 de la tarde, un amigo de Aguachica les informa que en mensajes de WhatsApp estaba circulando la fotografía de la camioneta de su padre y que al interior habían encontrado sus documentos.

“En ese momento nos pusimos en contacto con el Gaula de la Policía Nacional y Ejército de Aguachica que están a cargo de la investigación y nos están colaborando. Mi padre está por cumplir 70 años, necesita Losartán y tiene un problema en una pierna que le impide caminar largas distancias, por ello exigimos su pronta liberación”, expresó Jesús Eduardo Vergel.

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Refirió que las autoridades han sido permisivas con la delincuencia en esta región, donde el secuestro no es un hecho aislado por la falta de presencia de la fuerza pública en las carreteras y más cuando se celebraba la Semana Santa.

Por su parte, FEDEGÁN indicó, “El sector ganadero vive momentos de angustia, el campo colombiano se está hundiendo la delincuencia y la ilegalidad, el panorama es cada vez más desolador. Exigimos su liberación inmediata, el gremio ganadero lo quiere de regreso sano y salvo”.