Un video publicado en Instagram se ha hecho viral en los últimos días. Se trata de una madre colombiana que con un cartel en mano señala que un guardia real de Inglaterra es su hijo.

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En el video, que fue dada a conocer por la cuenta en Instagram household_cavalry_london, se observa a la mujer con una camiseta de la selección Colombia que posa con una hoja en la cual se lee “That’s my son” (‘Ese es mi hijo’).

En el mismo video aparece el guardia real montado a caballo, vistiendo el uniforme tradicional de capa roja junto con un casco. Se trata de parte de las funciones ceremoniales que tienen los integrantes de la guardia real en las instalaciones oficiales de Reino Unido.

Una de las usuarias que comentó la publicación identificó a la madre mencionando su cuenta de Instagram. Se trata de Carolina Duque, quien según su perfil es colombiana pero vive en Reino Unido.

También aparece como dueña de una empresa de venta de fajas para mujeres.

En una de sus publicaciones aparece justamente el video en que con camiseta de la selección levanta el cartel señalando que el guardia es su hijo: “Pasando por aquí para molestar a mi hijo en el trabajo y recordarle lo orgullosa que estoy de ser su madre”, se lee en la publicación.

En otra publicación, Carolina publica otro video explicando que decidió ir con el cartel porque hace un año otro señor fue con un cartel con la frase “soy su papá” y que la gente en redes sociales le creyó.

“Ayúdame a compartir este video para que todo el mundo sepa que él no es el papá. Soy yo. Su mamá”, se lee en la publicación. El guardia se llama Sebastián y los videos cuentan con miles de reproducciones.