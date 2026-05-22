La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, informó a través de un comunicado que, ante las advertencias de alteración del orden público, suspenderá este viernes 22 de mayo la atención presencial en la oficina de Valledupar, Cesar.

La compañía, aseguró que esta medida es preventiva y busca proteger la integridad y seguridad de clientes, usuarios, trabajadores y contratistas, al tiempo que lamenta los posibles actos de asonada y alteraciones del orden público en sus instalaciones.

Ante esta situación, la empresa invitó a la ciudadanía a mantener la calma, actuar con comprensión y privilegiar el diálogo y las vías institucionales.

Asimismo, les recuerdó a los usuarios a través de los canales digitales y líneas de atención habilitadas por la empresa, en Afiniapp, la línea 115 y la página web www.afinia.com.co podrán continuar realizando sus trámites, reportes y solicitudes

Paralelamente, indicó que compañía continúa desarrollando maniobras operativas y acciones técnicas orientadas a estabilizar el sistema eléctrico en Valledupar y atender las condiciones de inestabilidad registradas en los últimos días, asociadas al incremento significativo de la demanda de energía derivado de las altas temperaturas.

Finalmente, Afinia en su comunicado aseguró que, mantiene su compromiso con el Cesar y trabaja para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio para todos los usuarios de la región.