Por segundo año consecutivo, en Valledupar y para todo el departamento del Cesar se realizará el Festival Vallenato Intercolegial, en el que podrán participar colegios públicos y privados.

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La jornada de competencia se realizarán el próximo 24 de abril en las instalaciones de la Sierra International School, como institución promotora de este evento cultural que busca exaltar las raíces musicales y fortalecer el talento artístico de los niños y jóvenes, en el marco del Festival Vallenato 2026, que rinde homenaje a Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro de América.

En esta ocasión los concursos son: De Acordeoneros en las Categorías Infantil (7 a 12 años) y Juvenil (13 a 18 años). Asimismo, en Canción Inédita, Categoría única.

El evento iniciará con un proceso de preselección virtual y culminará con una gran final en la tarima principal del festival, donde el talento de los jóvenes brillará ante toda la comunidad.

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En cuanto a la premiación, en la categoría de Acordeón, el ganador del primer puesto recibirá un acordeón profesional; mientras que el segundo y tercer lugar, un bono de 2 millones de pesos y un millón de pesos, respectivamente, redimibles en establecimientos seleccionados. En Canción Inédita, el ganador recibirá un parlante Bose Soundlink Max.

Las inscripciones están abiertas de manera gratuita en la página web www.lasis.edu.co