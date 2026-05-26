Mientras el ministro de Educación dejaba a 332.000 estudiantes sin créditos del ICETEX y decía que no era su problema, Barranquilla construía en silencio el mejor sistema de educación pública del país. Sin pedir permiso. Sin esperar recursos del gobierno central. Con planificación, inversión sostenida y la convicción de que la educación transforma ciudades.

Los números hablan solos. Barranquilla tiene hoy 16 colegios oficiales en categoría A+, la máxima calificación del ICFES, más que Bogotá, Medellín y Cali juntas. El IED Alexander Von Humboldt es el mejor colegio público del país por quinto año consecutivo. Treinta estudiantes de colegios oficiales obtuvieron puntajes iguales o superiores a 400 puntos en las Pruebas Saber 11, el doble que el año anterior. Y el puntaje promedio de Barranquilla subió de 255 en 2020 a 267 en 2025, el más alto de la historia reciente de la ciudad.

Porque educar también es alimentar. Barranquilla alcanzó cobertura total del programa de alimentación escolar. El gobierno nacional gastó billones y solo llegó al 76% de los niños del país. Barranquilla entrega cerca de 20 millones de raciones al año y no deja a ningún niño sin comer.

Pero la apuesta no se quedó en los resultados académicos. Barranquilla tomó la decisión de enseñarle inglés a sus niños desde preescolar, no como un lujo sino como un derecho. La política pública de bilingüismo, la primera del país con más de $80.000 millones de pesos asignados, ha beneficiado a más de 157.000 estudiantes y 4.000 docentes en cuatro años. Hoy la ciudad tiene 3 colegios oficiales completamente bilingües donde más del 50% de las clases se imparten en inglés y es la ciudad capital que más ha mejorado en inglés desde 2020, superando en niveles de inglés a Bogotá, Medellín y Cali.

Y la ciudad no paró ahí. De cada 10 jóvenes que terminan el colegio en Barranquilla, casi 6 entran directamente a estudiar una carrera universitaria o técnica. En Colombia solo lo logran 4 de cada 10 y en Medellín apenas 5. La Universidad de Barranquilla tiene hoy 21.000 estudiantes. El programa IUB al Barrio llega a 17 sedes en las cinco localidades de la ciudad. Y la Beca de tu Vida, con una inversión pública superior a $30.000 millones de pesos, ya entregó 100 becas completas en universidades acreditadas con 50 más en camino.

Todo esto lo hizo Barranquilla sola. El gobierno central prometió 100 universidades y en 4 años solo entregó una, permitió el carrusel de diplomas falsos y saqueó el fondo de prestaciones de los maestros con $260.000 millones en irregularidades. Mientras tanto Barranquilla construía el mejor sistema educativo del país. Esta ciudad no necesita que Bogotá le explique cómo educar a sus hijos. Ya lo sabe hacer y los números lo prueban. Barranquilla, a otro nivel.

@junioryidi