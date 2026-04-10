En el Parque de la Vida de Valledupar fue instalada la Galería de Memoria de las Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, como un ejercicio de dignificación para las víctimas y sus familiares, además de reconocer la importancia de la verdad, la justicia y la reparación.

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El acto fue organizado por la Gobernación del Cesar, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia.

El sitio escogido en el Parque fue el Monumento Amor y Vida, donde reposan tallados los nombres de 10.450 víctimas del conflicto armado y donde también se erige una placa en reconocimiento a las 9 millones de víctimas en el país.

“En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, desde la Gobernación nos hemos propuesto ser epicentro de paz y reconciliación, corresponsables con la construcción de una paz estable y duradera, donde las víctimas ocupen el lugar central. Honrar la memoria y recordar lo sucedido se convierte en una hoja de ruta ética para la no repetición”, dijo la asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco Sotto.

La representante de Víctimas y Desaparición Forzada y Desplazamiento del Cesar, Kelly Díaz, expresó: “Esta conmemoración significa recuerdos, memoria. Son más de dos décadas en las que estuvimos en el anonimato. Hoy retomamos el camino y estamos agradecidos que nos tengan en cuenta desde la institucionalidad”.

Durante el evento, el Gobierno del Cesar con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, firmaron un acuerdo para fortalecer la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, mediante la estrategia pedagógica con la cartilla: “Protejámonos del Reclutamiento, una niñez con derechos es una niñez feliz”.

La cartilla fue elaborada por los profesionales de la Oficina Asesora de Paz Departamental y la Oficina de Comunicaciones del Gobierno del Cesar y será distribuida en todo el territorio nacional, gracias a este acuerdo de voluntades.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila, junto a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Mesa Departamental y Municipal de Víctimas, y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV, se unieron para conmemorar esta fecha y reafirmar su compromiso con la verdad, la memoria y la paz.