Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

En el Parque de la Vida de Valledupar fue instalada la Galería de Memoria de las Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, como un ejercicio de dignificación para las víctimas y sus familiares, además de reconocer la importancia de la verdad, la justicia y la reparación.

Leer también: Ofrecen $10 millones de recompensa por responsables de asesinatos en Valledupar

El acto fue organizado por la Gobernación del Cesar, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia.

Ofrecen $10 millones de recompensa por responsables de asesinatos en Valledupar

El sitio escogido en el Parque fue el Monumento Amor y Vida, donde reposan tallados los nombres de 10.450 víctimas del conflicto armado y donde también se erige una placa en reconocimiento a las 9 millones de víctimas en el país.

“En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, desde la Gobernación nos hemos propuesto ser epicentro de paz y reconciliación, corresponsables con la construcción de una paz estable y duradera, donde las víctimas ocupen el lugar central. Honrar la memoria y recordar lo sucedido se convierte en una hoja de ruta ética para la no repetición”, dijo la asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco Sotto.

La representante de Víctimas y Desaparición Forzada y Desplazamiento del Cesar, Kelly Díaz, expresó: “Esta conmemoración significa recuerdos, memoria. Son más de dos décadas en las que estuvimos en el anonimato. Hoy retomamos el camino y estamos agradecidos que nos tengan en cuenta desde la institucionalidad”.

Durante el evento, el Gobierno del Cesar con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, firmaron un acuerdo para fortalecer la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, mediante la estrategia pedagógica con la cartilla: “Protejámonos del Reclutamiento, una niñez con derechos es una niñez feliz”.

La cartilla fue elaborada por los profesionales de la Oficina Asesora de Paz Departamental y la Oficina de Comunicaciones del Gobierno del Cesar y será distribuida en todo el territorio nacional, gracias a este acuerdo de voluntades.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila, junto a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Mesa Departamental y Municipal de Víctimas, y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV, se unieron para conmemorar esta fecha y reafirmar su compromiso con la verdad, la memoria y la paz.