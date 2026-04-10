Una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a la captura de los responsables de los homicidios de Deivis José Estrada Daza y Aldair Andrés Mendoza, entregará la Alcaldía de Valledupar. Así lo anunciaron en las últimas horas tras un Consejo de Seguridad liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia, Pablo Bonilla Vásquez, junto con la fuerza pública.

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En la reunión donde, además, se analizaron temas de hurtos, homicidios y abigeato, fue clave la investigación de la Policía Metropolitana de Valledupar y la Fiscalía General de la Nación.

“En este Consejo de Seguridad analizamos especialmente los hechos de hurto, homicidios y abigeato, debido a la situación coyuntural que atraviesa nuestra ciudad en estos momentos. Entre las conclusiones está la recompensa de $10 millones que ofrece la Alcaldía de Valledupar por información que conduzca a la captura de los responsables de estos dos hechos en los que perdieron la vida dos ciudadanos en medio de hurtos”, indicó el secretario de Seguridad y Convivencia, Pablo Bonilla.

El funcionario agregó que la Policía Metropolitana reforzará tres líneas estratégicas en las que ya trabaja para lograr la captura de los delincuentes o quienes estén vinculados a los dos crímenes.

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Asimismo, se anunció que contarán con un tercer fiscal para analizar y tratar los delitos relacionados con la seguridad ciudadana, entre ellos el hurto y el homicidio.

Estas muertes sucedieron en hechos aislados, pero en iguales circunstancia, Deivis José Estrada Daza, se encontraba en el barrio La Granja, el pasado 8 de abril y se bajó de su vehículo a saludar a unos amigos en una vivienda.

En ese momento, delincuentes se le acercaron y le arrebataron una cadena de oro, bajo intimidación de arma de fuego. Estrada Daza habría intentado defenderse sacando un arma de fuego, pero inmediatamente recibió un tiro que lo llevó a la muerte.

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En el caso de Aldair Andrés Mendoza, el hecho sucedió a las afueras de la vivienda de sus abuelos en el barrio Don Carmelo; igualmente delincuentes provistos de arma de fuego le quitaron una prenda de oro y al intentar defenderse le dispararon.