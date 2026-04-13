En diferentes barrios de la capital del Cesar, al igual que en Barranquilla, Santa Marta y Bogotá, la Policía Metropolitana de Valledupar, a través del Gaula realizó la captura de 10 sujetos, mediante allanamientos, quienes presuntamente estarían involucrados en casos de extorsión a comerciantes, cuyos montos oscilaban desde los $500.000 a los $50 millones, dependiendo la actividad económica que ejercía la víctima.

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Presuntamente los sospechosos estudiaban por varios meses a los comerciantes para luego mediante llamadas telefónicas intimidarlos con atentar contra su vida y la de sus familia, si no entregaban el dinero exigido.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, el operativo fue realizó en coordinación con la Fiscalía 235 especializada contra el crimen, y servidores del CTI de la Fiscalía.

“Estas personas tienen diferentes prontuarios delictivos, antecedentes penales e igualmente vienen afectando la ciudad Valledupar, son presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Gracias a la oportuna denuncia de los afectados logramos iniciar un proceso de investigación con la Fiscalía, el cual llevó varios meses, pero se lograron obtener las órdenes de captura y poder capturar a estas personas y dejarla a disposición de la autoridad competente”, indicó el coronel Germán Gómez.

Alcaldía Municipal de Valledupar

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Entre los capturados están: Rafael Altahona, de 24 años, alias ‘El Iguano’. Alberto García, de 31 años, natural de Maracaibo, Venezuela, alias ‘Parroquia’; Leonardo Serrano, de 29 años, alias ‘Anguila’. Yull Gómez, de 36 años, Idelciro Martínez, de 36 años, alias ‘Cabito’; Óscar Figueroa, de 36 años, alias ‘Figueroa’; Iván de Jesús Castrillón, de 43 años, alias ‘Iván’; y Ramón Ahumada, de 40 años, alias ‘Frijolito’, capturado en vía pública del corregimiento de Río Seco. Todos son señalados del delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Asimismo, en la ciudad de Santa Marta fue capturado Albenis Manuel Camargo, de 34 años, alias ‘Jhon F’, quien presuntamente se desempeñaba en funciones financieras; en Bogotá fue capturado Pedro Pablo Izquierdo, de 36 años, alias ‘El Taxista’; y en Barranquilla fue capturado Brayan del Castillo, de 26 años, alias ‘El Cobra’, señalado como sicario.

Durante los procedimientos se logró la incautación de 2 armas de fuego tipo pistola, 60 cartuchos, 4 proveedores, 13 celulares, 2 motocicletas (Eco Deluxe y Pulsar), 3 kilogramos de marihuana, 60 dosis de cocaína y 2.680.000 pesos en efectivo.

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En las labores de verificación de antecedentes, se estableció que algunos de los capturados presentan anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, lesiones personales, homicidio, constreñimiento ilegal, rebelión, amenazas, violencia intrafamiliar, uso privativo de las Fuerzas Armadas, acceso carnal en persona en incapacidad de resistir y utilización ilegal de uniformes e insignias, lo cual fue tenido en cuenta dentro del proceso investigativo.