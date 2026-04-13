El cantante de música vallenata Nelson Velásquez está en el ojo del huracán desde la semana pasada por cuenta de una parranda que él amenizó dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia.

Lea: Video: así fue la presentación de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí

🚨Exclusivas imágenes de las cámaras de seguridad de la cárcel de Itagüí🚨



¿Que en la cárcel de máxima seguridad no se abrieron las puertas?

Señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con pruebas.



🎥 Los videos de las cámaras de seguridad muestran lo contrario:

las… pic.twitter.com/uhtpxbwXRl — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 11, 2026

La polémica se desató cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el evento no contó con la autorización de su dirección general ni del Gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia.

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De tal manera que el ingreso de Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí para cantar a los privados de la libertad, varios de alto impacto que sostenían diálogos con el Gobierno nacional, habría sido irregular.

¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez?



En este país ya nada sorprende… pero sí indigna.



¿QUÉ ESTARÁN CELEBRANDO EN UNA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD QUE NO SABEMOS?



Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta.



¿Quién manda realmente? 🚨 pic.twitter.com/zjtZXPh7N3 — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 8, 2026

Ante esto, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación con la que busca individualizar a los funcionarios del Inpec que habrían participado en las supuestas conductas.

Mientras se determinan las responsabilidades, el Gobierno nacional decidió suspender los diálogos con los cabecillas de las estructuras criminales recluidos y vinculados a la estrategia de paz urbana que participaron en esta polémica celebración y, además, el Inpec cambió al director del centro carcelario.

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El mánager del artista habló con ‘El Tiempo’ sobre la presentación que ha generado una inmensa polémica en el país. Al respecto aclaró que, así como en otros eventos, la responsabilidad del equipo del cantante no es investigar si las personas que lo contratan tienen antecedentes penales o no.

“Como en cualquier otro evento en una discoteca, a nosotros nos llaman para hacer nuestro trabajo, pero no investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a realizar una actividad en la cárcel”, aseguró Álex Eduardo Díaz, mánager del cantante de vallenato.

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Asimismo, enfatizó en que el equipo del artista no tenía conocimiento de que se tratara de una actividad que no tenía permiso del Inpec, pues argumentó que no tuvieron ningún inconveniente al momento de ingresar a la cárcel.

“Nosotros nos vinimos a enterar por lo que están diciendo los medios de que no era una actividad del Inpec. Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso, pero nosotros no somos los encargados de revisar eso”, explicó Díaz a ‘El Tiempo’.

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Por su parte, Nelson Velásquez reapareció este fin de semana en redes sociales tras varios días de la polémica. A través de sus ‘historias’ de Instagram compartió una foto suya cantando, acompañada de un mensaje: “Seguimos, de la mano de Dios, trabajando con entrega y convicción”.