El pasado mes de marzo fue el cuarto más cálido a nivel mundial, con una temperatura 1,48 °C superior a los niveles preindustriales, informó este viernes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea (UE).

La temperatura media del aire en superficie fue de 13,94 °C, es decir, 0,53 °C por encima de la media de marzo del periodo 1991-2020, según los datos registrados.

Hasta la fecha, el marzo más cálido registrado fue en 2024.

“Cada cifra es impactante por sí sola; en conjunto, dibujan un panorama de un sistema climático bajo una presión constante y creciente”, aseguró el director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Carlo Buontempo, en un comunicado.

En Europa, el pasado mes fue el segundo más cálido registrado, con 5,88 °C, lo que supone 2,27 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

Además, presentó condiciones más secas de lo habitual en gran parte de la región, tras un febrero excepcionalmente lluvioso y más frío de lo normal.

Las temperaturas más cálidas se registraron en el noroeste de Rusia, el norte de Fennoscandia y los países bálticos, mientras que en Turquía, el sur de Europa y la mayor parte de Islandia fueron ligeramente inferiores a la media.

Lea: Chimpancés rompen su comunidad y protagonizan ataques mortales contra sus propios aliados en Uganda

En otras partes del mundo, como Estados Unidos y México, marzo también se caracterizó por un calor intenso y condiciones secas, incluida una ola de calor que afectó a la parte occidental del país norteamericano.

Por el contrario, se registraron condiciones inusualmente frías en Alaska, la mayor parte de Canadá, el sur de Groenlandia y el noroeste de Siberia.

Hielo marino, en los niveles los niveles más bajos

En el Ártico, tanto la extensión máxima anual del hielo marino como el promedio mensual de marzo alcanzaron los niveles más bajos registrados, alcanzando un 5,7 % inferior a la media, solo ligeramente inferior al récord anterior de marzo establecido en 2025 (5,6 % por debajo de la media).

Lea: Los últimos 11 años fueron los más calurosos desde que hay registros, advierte la OMM

En la Antártida, la extensión mensual del hielo marino fue un 10 % inferior a la media de marzo.

Según el comunicado, el mes pasado también registró la segunda temperatura superficial del mar (TSM) global más alta de la historia, de 20,97 °C de media, lo que pronostica una probable transición hacia las condiciones de El Niño para la segunda mitad del año.

A lo largo de este mes, la TSM diaria aumentó de forma constante y se está acercando a los valores récord establecidos en 2024.