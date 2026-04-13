La presentadora Catalina Gómez y el actor Juan Pablo Llano, casados desde 2005, compartieron a través de redes sociales una noticia sobre su hija Violeta que los llena de orgullo.

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Catalina Gómez escribió en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje en el que dio a conocer que su hija, de 18 años, fue aceptada por nueve universidades de Estados Unidos para que contunúe con su proceso de formación tras terminar la escuela.

Además, según destacó la presentadora, la joven podrá estudiar becada en la universidad que termine eligiendo.

“Ser papás es sostener cuando todo pesa, es quedarse cuando hay dudas, es creer incluso cuando ellos no pueden ver claro. Es estar en las caídas, en los intentos, en los días silenciosos… y también en esos momentos donde la vida, por fin, responde y donde todo florece", escribió Catalina Gómez en una publicación realizada en colaboración con la cuenta de su esposo.

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Agregó la comunicadora que lo más “bonito” del logro que acaba de alcanzar su hija para su formación académica es el proceso que hubo para conseguir el objetivo.

“Es todo lo que hubo antes para llegar ahí y hoy no solo celebramos la resiliencia, la constancia, la disciplina, los sueños que no se soltaron, sino que se los compartimos porque nos da demasiada felicidad”, sostuvo Catalina.

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Todas las universidades que quieren a Violeta Llano Gómez como una de sus futuras estudiantes están ubicadas en el estado de Florida, la mayoría en la ciudad de Miami, donde está radicada la pareja de esposos desde hace varios años.

“Qué orgullo verte alcanzar tanto… no a una, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro… sino a tantas universidades, y además becada", añadió con orgullo Catalina.

Las instituciones en las que fue aceptada Violeta son: Nova Southeastern University, Florida International University (FIU), Miami-Dade Honors College, Florida Atlantic University, Temple University, Purdue University, Palm Beach Atlantic University, St. Thomas University y Barry University.

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La presentadora reveló que la carrera que su hija planea estudiar es Relaciones Públicas. “Y entonces entiendes… que todo valió la pena. Wow gracias por lograrlo", concluyó.