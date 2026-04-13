En horas de la noche de este domingo 12 de abril se registró un violento ataque armado que dejó como saldo un joven muerto, luego de que fuera tiroteado por dos desconocidos.

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El hecho de sangre ocurrió en el popular barrio Las Nieves, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Sebastián Mojica Osorio, de 19 años de edad.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 10:20 p. m., el joven se encontraba consumiendo estupefacientes en una esquina del sector, exactamente en la calle 18 con carrera 22.

En ese momento fue interceptado por dos sujetos a pie. Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios balazos, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Según Inteligencia, la zona donde se registró el crimen tiene injerencia criminal el grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

La Policía adelanta una investigación para dar con el paradero de los homicidas y con ello, lograr esclarecer los móviles del ataque. El caso quedó a manos de la SIJIN y el CTI de la Fiscalía.