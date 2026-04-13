“¡Queremos paz!”, ese fue el grito que exclamaron las 2.000 personas que salieron este lunes 13 de abril a marchar por las calles del municipio de Baranoa ante la escalada de violencia por la que atraviesa el territorio junto con otras más poblaciones del Atlántico.

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Niños, adolescentes, adultos y hasta abuelos ondeaban banderas blancas mientras otros más alzaban en alto pancartas que decían: “Baranoa territorio de paz, juntos somos más fuertes”.

Pese al sol y la incertidumbre, las personas se mostraron alegres y motivadas ya que para ellos “el mal no triunfará ni pasará por encima de la justicia divina”.

EL HERALDO entrevistó a Edinson Palma Jiménez, alcalde municipal, quien agradeció el apoyo positivo que le brindaron los baranoeros, destacados por ser trabajadores y esforzados.

“Vemos que todas las fuerzas vivas del municipio de Baranoa salieron a marchar (...) Alrededor de 2.000 personas. Aquí tenemos estudiantes, campesinos, madres comunitarias, víctimas del conflicto armado, gestores culturales, deportistas y muchos sectores más que se unieron para rechazar toda la violencia que viene ocurriendo en nuestro municipio”, expresó.

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Palma es consciente que los habitantes del “Corazón Alegre del Atlántico” merecen la paz y la tranquilidad con la que antes se vivía por las calles.

“No queremos más asesinatos selectivos, no queremos más extorsiones, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos seguridad (...) Queremos que Baranoa siga siendo ese municipio que siempre nos ha caracterizado, el ‘Corazón Alegre del departamento del Atlántico’ ”, explicó.

El alcalde hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en el territorio.

“Los municipios de cierta categoría tenemos muchas limitaciones para poder llegar a más acciones estratégicas que permitan contrarrestar la violencia y los hechos de criminalidad”, señaló.

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En ese sentido, insistió en la necesidad de articulación: “La invitación es a que nos acojan, a que nos ayuden, a que vengan a nuestro territorio para sentarnos y contrarrestar todo esto que se viene presentando”.

Sobre el trabajo con la fuerza pública, explicó que ha habido avances graduales: “Con la Policía hemos logrado poco a poco aumentar el pie de fuerza, adelantar más operativos y obtener capturas”.

Sin embargo, reconoció que los esfuerzos aún son insuficientes: “Es muy difícil luchar contra organizaciones criminales y contra el financiamiento ilícito que sostiene estos actos”.

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Finalmente, reiteró la necesidad de un trabajo conjunto: “Tenemos que estar articulados: toda la fuerza pública, el territorio, el departamento y la Nación”.