El Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, impuso una pena de prisión de 16 años y 3 meses de prisión a Óscar Andrés Barrios Caballero por intentar asesinar con arma de fuego, a un fiscal local del municipio de Codazzi.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2018 en un establecimiento de comercio del barrio Machique, de Codazzi a donde llegó el ahora condenado y disparó en varias oportunidades contra el servidor judicial, quien repeló el ataque con un arma de uso personal.

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Durante el proceso, el ente acusador presentó suficiente material probatorio, los cuales fueron avalados por el juez para emitir la sentencia en primera instancia, que fue apelada por la defensa del procesado.

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Asimismo se determinó que Barrios Caballero fue hallado responsable de los delitos homicidio en agravado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.