En la noche de este jueves 9 de abril se registró un atentado sicarial en el suroriente de Barranquilla que dejó como saldo un hombre muerto.

Lea: Gabriel, otra víctima mortal de la “delincuencia” y el “terrorismo” fuera de los estadios

De acuerdo con los primeros reportes, conocidos a través de redes sociales, el crimen se presentó hacia las 9:15 p. m., en jurisdicción del barrio Simón Bolívar.

Al parecer, la víctima fue atacada con arma de fuego en plena vía pública, cuando se encontraba en la glorieta de la calle 17.

Lea: “Investigaremos con severidad para dar con ese desadaptado”: Policía ofrece recompensa por el responsable del homicidio de hincha del Junior

Los impactos de bala le produjeron la muerte de manera inmediata, por lo que no alcanzó a ser trasladado a un centro médico.

Según información preliminar, el occiso respondía al nombre de Kevin Hernández Polo y residía en el barrio Rebolo.

Investigan muerte de mujer por cirugía estética en casa de Las Nieves

En la tarde del miércoles 8 de abril se llevaron a cabo las honras fúnebres en Palmar de Varela de Yuleidis Fernanda Charris Reales, de 40 años de edad y nativa de esta población en el oriente del Atlántico, quien se había sometido a una compleja cirugía estética, al parecer, en una vivienda del barrio Las Nieves de Barranquilla.

Lea: Atacan a tiros a dos hombres cuando jugaban cartas en Malambo: uno murió

Solo hasta este jueves 9 de abril se conoció la historia de la mujer. Pero, según registros de la Policía, el calvario empezó para ella días atrás, cuando empezó a sentirse mal por el procedimiento estético que se había practicado el 30 de marzo en un sitio que, hasta ahora, no habría sido inspeccionado y avalado por las autoridades en salud de la ciudad.

Redes Yuleidis Fernanda Charris Reales, la mujer fallecida.

La información policial da cuenta que el día 5 de abril, Domingo de Resurrección, Charris Reales habría empezado con malestares y a notar que sus brazos y abdomen, los cuales sometió a una reducción de grasa para dejarlos estéticamente mejores, tenían un color inusual y estaban hinchados.

Por esta razón y por otros malestares, la mujer pidió que la trasladaran hasta el Hospital de Santo Tomás y, aparentemente, debido a la gravedad, fue remitida para el Hospital Universidad del Norte, un centro asistencial de mayor nivel.

Lea: Matan a presunto expendedor de drogas de ‘los Pepes’ en Mundo Feliz: tenía 12 anotaciones

A su ingreso, tal y como se lee en el informe policial, “se evidenciaron en su cuerpo orificios de inserción de cánula, en abdomen y extremidades superiores”.

“Según lo manifestado por familiar de la víctima esta se había realizado un procedimiento estético consistentes en reducción de los brazos, y retoques abdominales el día 30 de marzo del presente año en el barrio Las Nieves. El día de ayer (5 de marzo) le manifiesta a su compañero sentimental sentir fuerte dolor, este la traslada al Hospital de Santo Tomás y es remitida al Hospital Universidad del Norte a donde posteriormente fallece el día 6 de abril, hacia las 3:00 de la tarde”, se lee en el reporte de las autoridades.

EL HERALDO conoció que la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Seccional Atlántico de la Fiscalía adelantan las labores correspondientes para recopilar información sobre la muerte de Yuleidis Charris Reales.