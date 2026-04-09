Hacia las 7:55 de la noche de ayer fue asesinado un hombre a balazos cuando presuntamente expendía estupefacientes en el barrio Mundo Feliz Etapa II, en el municipio de Galapa.

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La víctima fue identificada por las autoridades como Pedro Luis Rivero López, de 34 años de edad.

De acuerdo con el reporte de la Policía, los hechos se registraron en la carrera 49 con calle 18A, momentos en los que Rivero López, al parecer, estaba vendiéndole estupefacientes a un hombre.

Justo ahí es cuando sostuvo una discusión con el “cliente”, quien simplemente esgrimió un arma de fuego y le propinó varios disparos. Acto seguido, se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Malherido, la víctima fue auxiliada y trasladada hasta el hospital municipal. No obstante, un médico de turno certificó su muerte tras haber ingresado sin signos vitales a causa de la gravedad de las heridas.

Es importante mencionar que la víctima había sido capturada en flagrancia el pasado 11 de marzo del vigente año con panfletos alusivos del grupo criminal ‘Los Costeños’ y una granada; al igual que el 1 de abril, cuando portaba un arma de fuego artesanal.

Asimismo, EL HERALDO conoció que el hoy occiso registraba 12 anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Además, Inteligencia informó que la víctima sería un presunto integrante de ‘Los Pepes’, al mando de alias Toño.