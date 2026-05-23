Luego de varias horas de angustia e intensas labores de búsqueda, organismos de socorro hallaron sin vida a Santiago Andrés Fonseca Muñoz, el joven de 17 años que había desaparecido en la noche del pasado viernes 22 de mayo en las playas de Puerto Colombia.

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El cuerpo del adolescente fue localizado en horas de la tarde de este sábado en el sector izquierdo del muelle, a la altura de las casetas, durante los operativos desplegados por salvavidas, Defensa Civil, Policía Nacional y pescadores de la zona, quienes desde la emergencia mantenían recorridos marítimos y costeros para tratar de ubicarlo.

Santiago Andrés, estudiante de Ingeniería y residente en el sector de Ciudadela de la Paz, había ingresado al mar junto a varios amigos hacia las 9:45 p.m. en el sector del muelle, sin que posteriormente lograra salir del agua.

La desaparición del menor generó momentos de desesperación entre sus familiares y allegados, quienes permanecieron durante horas en la zona costera esperando noticias sobre su paradero.

La Alcaldía de Puerto Colombia y los organismos de emergencia mantuvieron activos los operativos de rescate desde que se conoció la situación, realizando barridos en distintos puntos del litoral hasta lograr la ubicación del cuerpo.

La tragedia vuelve a encender las alertas sobre el ingreso de personas al mar durante horarios no permitidos y en condiciones de alto riesgo, especialmente en horas de la noche, cuando las corrientes aumentan y disminuye la capacidad de reacción de los organismos de socorro.