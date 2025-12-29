El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Belkin Villarreal, señaló que se abrirá una investigación por la muerte por inmersión de un pequeño de tan solo 9 años de edad, en un caso que se reportó en la tarde de este domingo 28 de diciembre en un conjunto residencial soledeño.

Cabe precisar que hacia las 5:30 de la tarde, vecinos del conjunto residencial Bambú, en el sector de Ciudad Salitre de Soledad, vecinos alertaron a la vigilancia privada sobre el cuerpo de un menor que flotaba en la piscina de adultos.

Con ayuda de vecinos, el niño llamado Emmanuel, fue sacado de la piscina y trasladado a una de las sedes del Hospital Materno Infantil de Soledad y allí se confirmó su deceso.

Esta versión fue ratificada por el coronel Villareal en la mañana de este lunes 29 de diciembre: “En el barrio Ciudad Salitre de Soledad, conjunto residencial El Bambú, se presenta un hecho lamentable donde es hallado un menor de edad de 9 años al interior de una piscina, el cual es trasladado de manera inmediata al hospital materno infantil donde se confirma que llegó sin signos vitales”.

Seguidamente, el oficial destacó que la institución armada “se encuentra adelantando las pesquisas pertinentes con el fin de establecer lo realmente sucedido. De igual manera, invitamos a la comunidad que en estas actividades (recreativas) conserve las medidas de seguridad y que puntualmente se recomienda que los niños, niñas y adolescentes estén acompañados por un adulto”.

