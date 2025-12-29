Este domingo 28 de diciembre se registró la trágica muerte de un menor de edad por ahogamiento en la piscina de un conjunto residencial del municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla.

Los vecinos del complejo residencial no salen de la consternación tras conocer el terrible accidente que le costó la vida a un niño, identificado preliminarmente como Manuel.

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente fatal se habría producido fuera del horario permitido para el ingreso a la piscina, en el conjunto residencial Bambú.

Aunque algunas personas intentaron ayudar al menor, su muerte se produjo en el lugar, por lo que no alcanzaron a llevarlo a un centro asistencial.

Tras ser alertados sobre el caso, uniformados de la Policía Metropolitana llegaron hasta el conjunto para verificar la situación. Peritos del CTI adelantaron la diligencia de levantamiento del cadáver.

En primera instancia, las autoridades buscan establecer cómo el menor accedió al área de la piscina en horario restringido y si estaba acompañado por adultos.