Como Carlos de la Cruz Silvera fue identificado el hombre capturado en las últimas horas por parte del CTI de la Fiscalía, señalado, presuntamente, de propinarle una brutal golpiza a su expareja sentimental el pasado 7 de diciembre en el municipio de Baranoa (Atlántico).

La víctima responde al nombre de Liseth Barrios Monterrosa, quien sufrió golpes en diferentes partes de su cuerpo y hasta quemaduras, al parecer, provocadas por un cigarrillo, según la denuncia que está en manos de las autoridades.

Según confirmaron fuentes judiciales a EL HERALDO este domingo 28 de diciembre, unidades del CTI de la Fiscalía de Sabanalarga tienen detenido al sujeto cumpliendo con los actos urgentes y a la espera de que inicien las audiencias en las próximas horas por el delito de tentativa de feminicidio.

Barrios Monterrosa tiene 32 años y es madre de dos niñas de 13 y 4 años, cuya potestad comparte con el presunto agresor, que le causó graves lesiones, principalmente en el rostro y ataques con un cigarrillo encendido en el cuello.

Más detalles del hecho

Hay que recordar que la ciudadana sufrió la golpiza en la madrugada del 7 de diciembre, en medio de las celebraciones por el Día de las Velitas, y habría aprovechado que el individuo se encontraba durmiendo para salir de la vivienda con las dos menores.

Ante las heridas que presentaba, sus familiares la llevaron al Hospital de Baranoa y posteriormente fue remitida a la Clínica Reina Catalina, con sede en la misma población, debido a su estado de salud. Los médicos debieron extirparle el bazo y ahora la víctima se encuentra recuperándose de esa cirugía.

Por lo anterior, desde el momento en que ocurrieron los hechos, los seres queridos de Liseth Barrios pidieron justicia a las autoridades. A esta petición se sumó la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno, quien cuestionó que el Hospital de Baranoa no activó la ruta de atención de víctima de violencia basada en género.

Ahora, familiares de la víctima esperan la legalización de captura de Carlos de la Cruz Silvera, quien deberá responder ante un juez por el delito de tentativa de feminicidio.