Momentos de pánico se vivieron en la noche de este sábado 27 de diciembre en una discoteca de Malambo (Atlántico), cuando un sicario irrumpió en el lugar y asesinó a un joven tras atacarlo con arma de fuego.

El hecho se registró pasadas las 10 p. m. en el establecimiento comercial ubicado en la carrera 13 con calle 10, del barrio Centro, en el municipio mencionado, ante la mirada de decenas de personas que a esa hora departían en el lugar.

Lea: La terrible tragedia que les arrebató el brillo de la Navidad a los Villalba

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la víctima del ataque sicarial fue identificada como Cristian José Barraza Peña, de 24 años, quien se encontraba en el lugar acompañado de un grupo de conocidos.

Vigilantes de la discoteca manifestaron a la institución policial que un individuo arribó al lugar a bordo de un motocarro, descendió de este y, sin mediar palabras, disparó contra el hombre, oriundo del municipio de Soledad.

Barraza Peña sufrió una herida de bala en la zona de la clavícula, por lo que testigos del caso lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron a la clínica Campbell de Malambo, mientras que el pistolero se dio a la huida.

Ante la gravedad de la lesión, el joven debió ser remitido a la clínica Campbell de Barranquilla. Sin embargo, los médicos de turno confirmaron su deceso cuando recibía atención.

Más detalles del hecho

Como hipótesis, las autoridades revelaron que, al parecer, estos hechos obedecen a una disputa territorial por el control del tráfico local de estupefacientes.

Asimismo, el reporte de la Policía detalló que la víctima llegó al lugar en compañía de cuatro personas más, aparentemente, menores de edad, quienes una vez ocurre el ataque sicarial huyeron del lugar.

Aquí: Policías hallan cadáver de un hombre en el Caño de la Ahuyama, en zona de Rebolo

Cristian José Barraza Peña fue capturado el día 15 de abril de este año por el delito de estupefacientes, en jurisdicción del municipio de Malambo.

Se conoció que el agresor se movilizaba de copiloto en un motocarro, de color blanco, con franjas de color morado en la parte delantera.