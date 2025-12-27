Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla fueron alertados en la mañana de este sábado 27 de diciembre sobre el hallazgo del cadáver de un hombre que flotaba en el caño de la Ahuyama, a la altura del sector de Rebolo, en la localidad Suroriente de esta capital.

Vecinos de la zona comunicaron que hacia las 10:30 de la mañana se divisó el cuerpo sin vida del hombre, flotando sobre el agua, por lo que de manera inmediata avisaron a policías de vigilancia adscritos a la jurisdicción.

Al llegar hasta el sitio, los uniformados se percataron del cuerpo y, con ayuda de peritos de la Sijín y miembros del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, este fue sacado del canal para su inspección.

Las autoridades indicaron que el cadáver vestía jean y camiseta de color negro. Después de la diligencia de inspección, el cuerpo fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal.

Hay que señalar que el pasado 6 de noviembre fue la última vez que se había reportado el hallazgo de un cadáver en el mismo punto.

En aquel momento, vecinos del sector manifestaron a los peritos y a los policías que en la noche previa, a eso de las 8:20, se habían escuchado múltiples detonaciones, pero, por la hora y por el riesgo, decidieron no salir de las casas.