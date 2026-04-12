En horas de la mañana de este domingo 12 de abril, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en el sector de Barranquillita, en el centro de Barranquilla.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se registró hacia las 6:55 a. m. en la calle 6 con carrera 38, luego de que residentes de la zona alertaran sobre la presencia de un cuerpo flotando en el caño de la Ahuyama.

Tras el aviso, agentes de la Policía hicieron presencia en el lugar y confirmaron el hallazgo del cadáver, correspondiente a una persona de sexo masculino que, hasta el momento, no ha sido identificada.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica del cuerpo y señalaron que el occiso no presenta signos visibles de violencia, por lo que las causas del deceso son materia de investigación.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para lograr la plena identificación de la víctima y esclarecer las circunstancias en las que se produjo su muerte.