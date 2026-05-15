A poco más de dos semanas de las elecciones del 31 de mayo, la más reciente medición de AtlasIntel muestra un reacomodo en el bloque opositor y confirma que el abogado Abelardo De la Espriella logró desplazar a Paloma Valencia como principal contendor de Iván Cepeda.

Cepeda continúa en el primer lugar de intención de voto con 37,6 %, pero el crecimiento de De la Espriella empieza a estrechar la distancia. El candidato de Defensores de la Patria aparece con 32,9 %, mientras Valencia cae al 16,7 %, quedando relegada al tercer puesto en el momento más decisivo de la campaña.

Más atrás figuran Sergio Fajardo con 4,9 % y Claudia López con 3,5 %, en una contienda que parece cada vez más polarizada entre el oficialismo y una oposición dividida entre dos derechas que no han logrado encontrarse.

Pero el dato que más inquieta en algunos sectores políticos está en los escenarios de segunda vuelta.

Según la encuesta, De la Espriella sería hoy el único candidato con ventaja clara frente a Cepeda. El sondeo le otorga 44 % frente al 40,4 % del aspirante del Pacto Histórico, un resultado que empieza a alimentar la narrativa de que podría convertirse en el voto útil de una parte importante de la oposición.

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En contraste, el escenario entre Cepeda y Valencia aparece técnicamente empatado. La candidata del Centro Democrático obtendría 40,6 %, mientras el senador de izquierda alcanzaría 39,2 %, una diferencia que entra dentro del margen de error.

La encuesta también refleja otro fenómeno: el desgaste del Gobierno de Gustavo Petro sigue impactando el ambiente electoral. Más de la mitad de los consultados —50,6 %— desaprueba la gestión presidencial, frente a un 38,1 % que todavía la respalda.

En paralelo, los niveles de rechazo personal muestran un electorado profundamente polarizado. Cepeda registra una imagen negativa presidencial del 46,5 %, mientras De la Espriella alcanza 39,3 %. El estudio incluso revela un segmento de ciudadanos que rechaza por igual a ambos candidatos.

La medición presencial de AtlasIntel fue realizada entre el 9 y el 14 de mayo con 5.039 entrevistas en todo el país. El margen de error reportado es del 1 % y el nivel de confianza del 95 %.