A medida que avanza el tiempo se siguen conociendo detalles del caso de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, el joven nacido en Soledad (Atlántico) que será extraditado a Lituania señalado de terrorismo y espionaje. Este domingo 28 de diciembre, su madre Cielo Santos Amaya habló en exclusiva con EL HERALDO. “Mi hijo no estuvo haciendo ninguna inteligencia”.

La mujer, oriunda de Bucaramanga (Santander) y residente en San Petersburgo (Rusia) desde el año 2008, asegura que no soporta todo lo que están diciendo de su primogénito, por parte de las autoridades europeas, y relata su versión, “con miedo” y “con dolor”, mientras está a la expectativa de la decisión del presidente Gustavo Petro, cuya firma haría efectiva la extradición al país que lo requiere.

Hay que recordar que este fin de semana se dio a conocer que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la entrega del ciudadano colombiano a Vilna (Lituania), tras analizar los expedientes emitidos desde el extranjero y las normativas nacionales.

Desde esa población señalan a Gonzalo Ramos, de 22 años, de pertenecer a una red internacional ilegal que funcionaba no solo en este, sino también en otros países europeos, conformando una estructura organizada, con roles y coordinación a través de aplicaciones como Telegram y Whatsapp.

Las investigaciones detallan que el atlanticense llegó el 2 de septiembre de 2024 a Lituania, proveniente de Rusia, para supuestamente realizar trabajos de reconocimiento de una empresa que suministra drones a Ucrania, con el nombre de UAV TBC Solutions, ubicada en la ciudad lituana de Siauliai.

Al parecer, esas labores incluyeron fotografías y videos de la compañía y, luego, el material recopilado habría sido enviado a otros integrantes de dicha red, involucrados con servicios de inteligencia rusos.

Se radicó en Rusia

Cortesía

Sin embargo, Cielo Santos se pronunció, a través de esta casa editorial, revelando qué hacía el colombiano en esas fechas. Pone en contexto que su hijo realmente tiene la doble nacionalidad, ya que ella se estableció en Rusia desde 2008, tras entablar una relación sentimental con un ciudadano ruso a quien conoció en Cartagena, cuando trabajaba en un restaurante.

Un año después, volvió a la casa de su mamá en Bucaramanga y se llevó a Gonzalo, de 6 años. Ya con Ramos Amaya, el menor empezó a ir a la escuela, mientras que la bumanguesa, criada en Barranquilla y Ciénaga, engendró tres varones más, actualmente de 16, 15 y 11 años, fruto de la unión matrimonial con el extranjero, según cuenta.

“Por la costumbre, no habla muy bien el español. Aquí (en Rusia) no tiene amigos, estudió su primaria en la escuela. Mi hijo es muy sano, muy juicioso. Él era mi ayuda. Jugaba fútbol aficionado desde los 9 años y competía en torneos de Finlandia, Moscú y en Lituania. En 2017 regresó a Colombia, allá estuvo un año. En esa estadía, sufrió un accidente de tránsito en Barranquilla cuando iba en el vehículo de su papá”, recuerda Cielo, de 42 años.

Cortesía

La ciudadana agrega que, en el carro, no iba el papá, quien tiene el mismo nombre. El automotor era conducido por un trabajador del hombre, acompañado por un auxiliar y por el joven Gonzalo, transportando abono. Minutos antes del siniestro, Ramos Santos pidió cambiar de asiento con el auxiliar y, cuando el conductor perdió el control del vehículo, el empleado que instantes previos había accedido a moverse salió disparado por el panorámico, produciéndose su deceso.

Desde entonces, Cielo dice que el soledeño quedó con traumas, a tal punto de asistir a sesiones con psiquiatría. Por ello, prefirió regresar al hogar de su madre, en San Petersburgo.

Lo buscaban para prestar el servicio militar

“En febrero de 2022 empezó la guerra (entre Rusia y Ucrania). Mi hijo ya cumplió 18 años y ahí fue que tuve otro inconveniente, porque pues mi hijo con 18 años ya aquí empiezan a llamarlos para ir a presentarse para lo del servicio militar. Asustada, porque yo pensaba que a mi hijo se lo iban a llevar para allá, entonces hablé con un amigo de Barcelona que es policía y él me dijo sí, que lo mandara para allá entonces, huyéndole a prestar el servicio militar”, manifiesta la bumanguesa.

Durante dos años, de acuerdo con la versión de esta madre, Gonzalo estuvo evitando a las autoridades militares. En España estuvo año y medio y regresó a Rusia cuando Cielo fue diagnosticada con cáncer. Tras divorciarse del ciudadano ruso, dice que el joven se convirtió en su apoyo, cuidaba de ella y de sus tres hermanos.

El miedo persistía. No solo por los drones que explotaban en inmediaciones de su lugar de residencia, sino porque seguían las batidas para enlistar a los adultos en el conflicto armado.

“En julio de 2024 terminó mi quimioterapia, porque fueron seis meses de 21 quimioterapias. Y allá en agosto, en agosto ya yo sin tratamiento ni nada, empecé a sentirme bien. Pero desde aquí empieza todo el infierno que estamos viviendo. Le digo a mi hijo, papi, ya yo me siento bien, por qué tú mejor no te vas. Yo soy la que cometió el error tan grande de que se fuera para España”, sostiene.

El plan de viaje, según dice Cielo Ramos, era Rusia-Lituania-España, pero un “inconveniente” con la venta del tiquete llevó a Gonzalo, ya en Lituania, a hacer escala en Bulgaria. Ahí las autoridades de ese país lo retuvieron asegurándole que no podía entrar a España “por haber estado año y medio allá”.

Asegura Cielo que el joven estuvo aislado desde el 3 hasta el 19 de septiembre sin su teléfono, el cual le fue incautado. Posteriormente, “lo pusieron a elegir el destino para deportarlo: ‘¿te vas para Rusia o para Colombia?’”.

Él, con novia ucraniana residente en España, prefirió Colombia “para evadir el servicio militar” ruso. Aquí en Colombia tenía planeado organizarse con ella. A tal punto de que, ya en Bucaramanga, empezó a hacer los trámites para expedir la cédula de ciudadanía, su pareja arribó en febrero de 2025 y planearon la boda para el 8 de agosto en Ciénaga (Magdalena), donde habitan familiares de Cielo.

Cortesía

Cuestionamientos de la madre Cielo Ramos

“Ahí hay algo que yo no entiendo de dónde se inventaron todo eso, o sea, si uno hace bien la investigación dice bueno y en qué momento, sí él estuvo en Lituania, unas horas en Lituania, pero en Bulgaria le revisaron el teléfono, se lo tuvieron allá una semana ¿Y por qué no lo detuvieron por terrorismo? Porque encontraron algo y allá hablan ruso. O sea, ellos no lo detuvieron, no lo demandaron, no llamaron a la Interpol, no llamaron al gobierno de Lituania para decir, mira acá tenemos a alguien que iba a hacer esto, tenemos estas conversaciones”, cuestiona la madre.

Y añade: “Ellos tuvieron ese teléfono en sus manos y no encontraron nada como sospechoso, lo único que sí encontraron que mandaron ahí una búsqueda de (la IA Chat) GPT, que eso fue lo que le vieron en las búsquedas de ¿cómo crear seguidores? Pero mi hijo, cabe destacar que mi hijo con su novia hacen videos de YouTube y la novia canta”.

El día de la captura, agrega Cielo, tenía un mal presentimiento. El padre biológico la llamó para avisarle que recibió una notificación de un supuesto interrogatorio por parte de las autoridades. Y más tarde se enteró que habían capturado a su primogénito en la terminal de Barranquilla, tras un viaje por tierra desde Bucaramanga.

“¡Cómo me duele esto! Estuvo 20 días en Las Flores y luego lo trasladaron a La Picota con terroristas y narcotraficantes, mientras que mi hijo es sano. No estuvo haciendo ninguna inteligencia. ¿En qué momento financiaba qué, si no tenía ni documentos. Él no cree lo que está pasando, cree que es una broma”, dice la mujer.

“No quiero que se lo lleven para Lituania sin pruebas, él la está pasando mal en la cárcel. Y yo tengo miedo, porque aquí en Rusia no sé qué pueda pasar y soy la única que tiene pruebas. Trato de hablar con el cónsul y no me responden. No me quiero morir viendo a mi hijo en una cárcel, le pido al presidente Petro que lo conozca, que mi hijo es joven y no ha hecho nada, que revise su vida y le dé una oportunidad”, pide Cielo.